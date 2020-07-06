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На балансе каких спецслужб находятся «Гепарды родины»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Неизвестная группировка, называющая себя «Гепарды родины» (Cheetahs of the Homeland), взяла на себя ответственность за пожар на ядерном объекте в иранском Натанзе (провинция Исфахан). На электронную почту Персидской службы Би-би-си пришло соответствующее письмо.

«Гепарды родины» утверждают, что выбрали завод по обогащению урана в Натанзе, потому что там есть наземные объекты, ущерб которым иранским властям скрыть сложнее, чем на подземных объектах.

Указывается, что группировка состоит из «бывших сотрудников иранских сил безопасности, решивших бороться против властей». Сами западные СМИ признают, что достоверность письма и изложенных в нём утверждений вызывает большие сомнения, поскольку ранее об этой группировке никогда не упоминалось.

Как сообщало EADaily, в результате инцидента, обстоятельства которого в настоящее время устанавливаются. Было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом в иранском Натанзе (провинция Исфахан), заявил ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

По данным иранских властей, жертв и серьёзных разрушений нет, производственный объект продолжает функционировать в штатном режиме.

Завод в Натанзе, расположенный примерно в 250 км к югу от Тегерана, входит в число объектов, которые в настоящее время контролируются экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после заключения в июле 2015 года многостороннего соглашения о ядерной программе Ирана.

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Страны
Иран
ОАЭ
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Ядерный щит
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