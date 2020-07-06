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Добровольцы чувствуют себя хорошо

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Источник изображения: vpk-news.ru

У добровольцев, участвующих в клинических испытаниях вакцины от Covid-19 на базе военного госпиталя им. Бурденко, никаких жалоб нет, они чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Аналогичная картина у добровольцев из второй группы, которые получили первый компонент вакцины 23 июня.

В первую группу вошли военнослужащие, во вторую — гражданские лица. По данным ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Также среди отобранных военных-добровольцев 10 медицинских работников.

Исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции должны быть завершены до конца июля.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
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