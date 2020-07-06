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Новейшая ЗРС «Прометей» сможет поражать гиперзвуковые цели

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Источник изображения: vpk-news.ru

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», который разрабатывается акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал главный командующий ВКС Сергей Суровикин.

Он отметил, что по своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны.

«Основная задача комплекса — уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Кроме того, комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты. В дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения», — сказал главком.

Суровикин также добавил, что заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. «Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — добавил он.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО.

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Продукция
С-500
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Алмаз-Антей
Проекты
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