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РКС создаст телеметрическую систему для модернизированной ракеты «Рокот-М»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Телеметрическая система, создаваемая специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), существенно сократит габаритно-массовые характеристики новой ракеты и затраты на ее предполетную подготовку, сообщила пресс-служба холдинга.

На третьей ступени легкой ракеты «Рокот-М» – разгонном блоке «Бриз-КМ» будет устанавливаться бортовая телеметрическая система «Астра», разработанная специалистами АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, входит в РКС).

Использование «Астры» позволит сократить количество телеметрических систем на борту. Система будет работать на протяжении всего цикла подготовки изделия: транспортировка и заправка разгонного блока, предполетная подготовка, старт – в общей сложности около двух недель.

«На комплексе «Рокот» для проверки наземного оборудования перед стартом осуществлялся «сухой вывоз» ракеты – на стартовый комплекс вывозили первую и вторую ступени ракеты и космическую головную часть, монтировали и включали. С помощью разгонного блока и его электроники проверяли старт и проводили автономные испытания. Это дорогостоящая и трудозатратная процедура. В новом комплексе мы полностью исключили этот этап за счет разработки специального эквивалента системы «Астра» для проверки работы всех систем на этапе подготовки к старту», - сообщил главный конструктор по измерительным системам НПО ИТ Евгений Бродин.

За счет сокращения количества приборов сократится и количество антенн на борту, что повлияет на вес изделия. Первый летный комплект «Астры» должен быть поставлен уже осенью 2021 года.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и предназначена для выведения космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Первый демонстрационный пуск ракеты-носителя состоялся 16 мая 2000 года. Разработчиком и производителем «Рокота» является ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева».

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Россия
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Бриз-М
Рокот
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