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Военное обозрение

Боевым модулем гаубицы «Коалиция-СВ» вооружат корабли ВМФ РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Появилась информация о том, что у гаубицы «Коалиция-СВ» появится и морской «собрат». Об этом заявил начальник ЦНИИ «Буревестник» Павел Ковалёв.

«Коалиция-СВ» - российская самоходная гаубица калибра 152 мм. На вооружении ВС России эксплуатируется с 2015 года.

По словам Павла Ковалёва, давшего интервью информационному агентству ТАСС, характеристики боевого модуля «Коалиции-СВ» таковы, что такое вооружение может устанавливаться и на кораблях Военно-морского флота.

Отмечается, что ещё на этапе проектирования рассматривался вопрос, касающийся межвидового варианта артиллерийской системы. По сути, подход, реализованный при проектировании боевого модуля «Коалиции-СВ» позволяет производить линейку различных вооружений. Павел Ковалёв отметил, что такой подход объясняется и названием вооружения – «Коалиция».

У самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» боекомплект достигает 70 боеприпасов. Общая масса этой техники составляет 48 тонн. Дальность стрельбы – до 80 км (по отдельным типам боеприпасов). Мощность двигателя – около 1 тыс. л.с. Помимо основного орудия самоходная гаубица вооружена пулемётом калибра 12,7 мм.

Ранее сообщалось, что на базе этой разработки будет создаваться и комплекс береговой обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
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