Долгая война соколов Каддафи

Практически везде распад колониальных систем и возникновение новых самостоятельных государств сопровождались военными столкновениями, при этом во многих случаях уже после обретения независимости в бывших колониях вспыхивали гражданские войны. К таким конфликтам подключались соседи, бывшие метрополии и международные «миротворцы» США и СССР. Вмешательство могло быть как прямым, так и косвенным — поставкой оружия, участием советников и наёмников. Сейчас о республике Чад вспоминают редко, а в 1970–1980-е гг. там разворачивались кровавые события с участием многих государств. Массово применялась авиация, причём в чадском небе можно было увидеть самые разнообразные самолёты — от поршневых «Скайрейдеров» до самых современных МиГ-25.

За годом год, за битвой битва

С 50-х годов XX века Франция стала терять свои колонии. В 1960 году дошла очередь и до Чада, входившего во Французскую Экваториальную Африку. Географически, демографически и религиозно страна условно делилась на две части: арабский мусульманский север и негритянский юг, где проживали христиане и местные язычники. Как и у многих других бывших колоний, границы Чада наносились по прямым линиям — для метрополий они были административными, аборигены в массе своей о границах и не ведали.

С севера Чад граничил с Ливией, с запада — с Нигером, Нигерией и Камеруном, с юга лежала Центральноафриканская Республика (ЦАР), на востоке располагался Судан. Все они тоже стали независимыми. Этнические и религиозные противоречия между севером и югом некоторое время сдерживали французы, растянувшие свой уход на пять лет, а вот после этого Чад надолго погрузился в конфликты и войны, в которые стала вмешиваться Ливия, считавшая северные территории Чада «исконно ливийскими».

Бомбардировщик Ту-22 ВВС Ливии Источник изображения: warspot.ru

Крупная северная группировка вскоре распалась на две: ФАНТ и ГУНТ. Потом ФАНТ захватывает столицу и начинается кровопролитная война между «югом» и «севером». Франция, как бывшая метрополия поддерживала меняющиеся клики в столице Нджамене, Ливия — мятежников севера. Только «затухание» СССР, который подпитывал Ливию оружием, остановило лидера Ливийской Джамахирии М. Каддафи от дальнейших попыток «собирания земли ливийской».

Немного о противоборствующих сторонах. В независимом Чаде по существу не было армии, а про военную авиацию вообще и не мечталось. Французы вооружали лёгким оружием правительственные силы («южан»), которые с переменным успехом подавляли выступления недовольных северных племён («северян»). Кроме того французский военный контингент оказывал помощь в создании местных администраций. Воздушную логистику осуществляла смешанная авиатранспортная группа при поддержке эскадрильи штурмовиков AD-4N «Скайрейдер». Аэродромов в Чаде практически не было, только аэропорт в столице страны Нджамене и ВПП возле крупных населённых пунктов. Французам приходилось использовать аэродромы в соседних государствах — Габоне и ЦАР.

Ливия стала независимым королевством в 1951 году. В сентябре 1969 года там произошёл военный переворот, и во главе страны встал Муаммар Каддафи. Очень скоро Ливия начала активно вмешиваться в североафриканские и ближневосточные события и присоединилась к антиизраильской коалиции. У Каддафи была мощная военная авиация — денег было много, на них покупалась самая новая техника. Так, в 1970 году Каддафи приобрёл у французов 110 истребителей-бомбардировщиков «Мираж» V, в 1974 году — 34 истребителя «Мираж» F1.

В 1972–1973 гг. на почве борьбы с Израилем Ливия сблизилась с Ираком. Из-за того, что общей границы с Израилем у них не было, лидеры двух стран задумали сломить врага «челночными» операциями: бомбардировщики, взлетающие с иракских аэродромов, шли в Ливию, бомбя по пути Израиль, а ливийские самолёты перелетали на иракские базы через израильское воздушное пространство, а потом самолёты возвращались к себе, ещё раз отбомбившись по пути. Для этого обе страны купили у СССР по эскадрилье Ту-22Б, которые могли брать до 9000 кг бомб. Кроме того, ливийцы купили Су-22, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25РБ и МиГ-25П, французские и советские транспортные и штурмовые вертолёты.

Французские ВВС Чада

Однако после египетско-израильских соглашений Ливия и Ирак охладели к «этой теме» и занялись разборками с соседями. Ливия вторглась в Чад и аннексировала спорную территорию вдоль южной границы — Аузу.

В 1975 году по требованию чадской стороны французский контингент, следивший за порядком в стране, покидает Чад и тут же в столице страны Нджамене происходит военный путч и смена правительства, с которым Франция подписывает соглашение о военном сотрудничестве. На его основе французы формируют «Чадскую национальную эскадрилью» (l'Escadrille Nationale Tchadienne — ENT), вооружив её четырьмя штурмовиками AD-4N «Скайрейдер», а также транспортными самолётами и вертолётами.

Пилоты и обслуга являлись французскими наёмниками — бывшими военными или «взявшими отпуск за свой счёт». В июне 1977 года из Габона прилетают ещё два «Скайрейдера», тоже с французскими пилотами. 1977 год выдался для Франции непростым: в 1978 предстояли президентские выборы, французские вооружённые силы ввязались в события в Заире (операция «Verveine») и в Мавритании (операция «Lamantine»). А тут ещё североафриканские конфликты: в июле вспыхивает пятидневная Ливийско-Египетская война, после завершения которой Каддафи «занялся» Чадом.

А здесь различные группировки вовсю борются за столицу. В этих боях впервые была задействована авиация: штурмовики ENT атакуют колонны наступающих подразделений «северян». Они встречают сильный заградительный огонь, и очень скоро становится ясно, что поршневые самолёты не могут эффективно действовать даже в конфликтах малой интенсивности. Для французских экипажей оказывается неприятным сюрпризов наличие у «северян» ПЗРК советского производства «Стрела-2» (SА-7). В один из вылетов огнём с земли был подбит «Скайрейдер», пилоту пришлось садиться на вынужденную в тылу противника. Сразу же рядом приземляется второй самолёт, забирает на борт товарища и вывозит его на базу. На следующий день к месту вынужденной посадки был направлен С-47 с механиками и пилотом, которые отремонтировали самолёт и перегнали на базу. В январе 1978 года на разведку позиций мятежников вылетел С-47 ENT с французским экипажем. Летя на малой высоте, самолёт вышел прямо на вражеский БТР, который поражает самолёт, но экипажу удалось посадить его в пустыне. Командование ENT решает вывести экипаж с помощью вертолёта «Пума» под прикрытием «Скайрейдеров». На следующий день первым вылетел самолёт наведения DС-4. Противник, вероятно, предполагал, что последует операция по спасению экипажа и поджидал в районе падения С-47. Двумя ракетами DС-4 был сбит и теперь «Пума» вылетает за двумя экипажами. Под прикрытием штурмовиков всех пилотов удалось спасти, но теперь летать на малой высоте запрещается.

Штурмовик AD-4N «Скайрейдер», принадлежавший ENT Источник изображения: warspot.ru

К февралю 1978 года отряды «северян» (мятежники) добиваются значительных успехов, путь на столицу Нджамену был открыт и правительство Чада просит у Франции военной помощи. Французам нелегко согласиться: три года назад их выгнали сами чадцы, франко-ливийские отношения — на подъёме. И все же французский генштаб готовит операцию «Тако» (Tacaud). На разведку был отправлен один AD-4N, которого сбивают ракетой ПЗРК. Атаки французских вертолётов не приносят результата, и правительственные силы отходят. На этом боевая биография «Скайрейдеров» в Чаде закончилась. Теперь французы бросают в бой свою современную боевую авиацию: в апреле из Дакара в ЦАР перебрасывается эскадрилья «Ягуаров» и два заправщика С-135, а в середине мая французские парашютисты и иностранный легион, при поддержке «Ягуаров», начинают оттеснять «мятежников» от столицы. К «Ягуарам» присоединились противолодочные Бреге «Атлантик», действовавшие как самолеты-радиоретрансляторы и радиоэлектронные разведчики.

Пары налётов «Ягуаров», действующих с аэродрома в Банги (ЦАР) хватило, чтобы остановить наступление «северян». Правда, в первом же налёте был сбит «Ягуар», но лётчика удалось вывести вертолётом. Через несколько месяцев — катастрофа «Ягуара» с гибелью пилота. Через две недели при дозаправке в воздухе столкнулись два «Ягуара», один штурмовик упал, его пилот катапультировался и был позже вывезен вертолётом на базу. У второго «Ягуара» оторвало носовую часть, но лётчик сумел вернуться на базу. При этом налёты «Ягуаров» крайне редки: расстояние от аэродрома в Банги — 4000 км, топливо подвозится нерегулярно, к тому же французы опасаются ливийских истребителей, а «Ягуары» летают без ракет «воздух-воздух». В октябре ещё одна потеря «Ягуара» при посадке с гибелью пилота.

Но политический результат был достигнут: противники в конце 1979 года сели за стол переговоров и сформировали правительство национального единства, которое возглавили лидеры противоборствующих сторон. Французские специалисты покинули ENT, которая была переименована в ВВС Чада (Armee de l’air Tchadienne — AdAT). Пилоты и обслуга были местными, обученными французами. AdAT потихоньку пополнялись транспортными самолётами, передаваемыми США, а также чадскими трофеями.

Хабре против Каддафи

Мир сохранялся недолго: в марте 1980 года Хабре — лидер отколовшейся от проливийских «северян» группировки, поднимает путч и начинает борьбу за столицу. Каддафи решает продемонстрировать силу и посылает свой «карающий меч» — Ту-22, которые наносят удары по расположениям «раскольников». В начале 1981 Ливия и «северяне» подписывают декларацию о создании общего государства. Это вызвало большое недовольство на юге страны, а также у многих африканских государств.

При финансовой поддержке Франции и США создаются Межафриканские вооружённые силы в составе подразделений из Нигерии, Заира и Сенегала, которые выбивают отряды «северян» к границам с Ливией. Хабре пользуется этим и захватывает столицу. Теперь он — лидер «южан» и борется за объединение страны. А у Ливии начались серьёзные столкновения с Суданом. Только на следующий год чадско-ливийские силы смогли разгромить межафриканский контингент и опять занять северный Чад.

Французский истребитель-бомбардировщик SEPECAT «Ягуар» Источник изображения: warspot.ru

В июне 1983 года при поддержке Ливии «северяне» попытались изменить ситуацию, но силы Хабре контратакуют и наносят противнику ряд поражений. Тогда транспортными Ил-76 в Чад перебрасываются несколько тысяч ливийских солдат, штурмовая авиация, а Ту-22 бомбят силы Хабре. Удары достигают цели — «южане» стали отходить. Авиации у них уже не осталось, если не считать заирских «Аэрмакки» MB-326 и «Мираж» V, базирующихся на столичном аэродроме. Только Заир не хочет втягиваться в гражданскую войну, и заирские лётчики остаются на земле. Но у «южан» есть трофейные «Стрелы», которыми они сбивают два ливийских Су-22. В августе Каддафи посылает пару Ту-22 «пугануть» Нджамену. Ночью штурманы заблудились, одному экипажу удалось вернуться на базу, экипаж второго покинул самолёт после выработки топлива.

Франция опять решает вмешаться — готовится операция «Орк», в рамках которой предполагается нанести бомбовый удар по ливийской авиабазе в Аузу силами четырёх «Ягуаров», базирующихся в столице ЦАР Банги. Из-за большого расстояния им предстояло произвести дозаправку в воздухе от С-135. При детальной проработке операции риск и затраты оказались слишком высокие, а эффект — незначительный. И «Орк» заменили операцией «Манта». Из ЦАР в Чад были направлены парашютисты и иностранный легион, заблокировавшие основные подходы на юг. Франция заявила, что пятнадцатая параллель является «красной линией», которую «северяне» не должны пересекать. На авиабазах под Нджаменой транспортными самолётами был создан запас авиационного топлива, переброшены РЛС и ЗРК «Кроталь». После чего туда перелетели 8 «Ягуаров», 2 С-135, 7 «Миражей» F1, 26 С-160, 3 DC-8, 30 вертолётов «Пума» и «Газель». До этого «Ягуары» летали из столицы Габона Либревиля и Банги. Новая расстановка сил не остановила Каддафи — он просто решил лучше подготовиться.

«Ягуары» и «Миражи» F1 в Чаде Источник изображения: warspot.ru

Передышка продлилась до января 1984 года, когда ливийско-чадские подразделения пересекают «красную линию». Один из отрядов «северян» берет в заложники иностранных граждан из организации «Врачи без границ», на перехват французы направляют пару «Ягуаров» в сопровождении «Миражей». Они обнаруживают колонну неприятеля, с которой по самолётам производят пуск ракеты. Самолёты уклонились, но продолжили облёты колонны, чтобы определить наличие заложников. Огнём с автомобилей был повреждён «Мираж» и сбит «Ягуар», пилот погиб. В апреле при маневрировании на малой высоте цепляет землю ещё один «Ягуар», пилот гибнет. В ответ французы опустили «красную черту» до 16-й параллели.

Каддафи сдаёт позиции

Каддафи понимает, что такие стычки могут закончиться конфликтом уже с Францией и начинает с ней сепаратные переговоры. Его чадским союзникам это очень не понравилось, но в сентябре подписывается соглашение о взаимном выводе французских и ливийских войск из Чада. Операция «Манта» завершилась, но началась новая — свой уход французы обозвали операция «Мирмиллон». Чтобы исключить провокации с ливийской стороны, французы решили продемонстрировать свои военные «мускулы»: в октябре к берегам Ливии подошёл авианосец «Фош». Ливийцы послали на разведку пару «Миражей» V, но французские палубные F-8 быстро их отогнали. На «красной линии» боев не было, но иногда ливийские самолёты пересекали её, а в марте 1985 года французские истребители перехватили ливийский Ил-76 и отогнали его на север.

Французы выполнили свои обязательства по соглашению, а вот ливийцы не вывели свои войска, более того — начали удлинять ВПП на аэродроме в Уади-Дум (ливийцы называли эту базу «авианосец пустыни») в северном Чаде, откуда ливийские самолёты могли достигать любого уголка страны, а также оборудовали ВПП ещё в ряде районов северного Чада. Технология строительства ВПП была простейшей: песок разравнивался и на ночь заливался нефтью или тяжёлым маслом. К утру нефть впитывалась, а за жаркий день засыхала, образуя твёрдую корку, на которое укладывалось сборно-металлическое покрытие. Посланный французами на разведку «Мираж» IV (с авиабазы на Корсике), подтвердил агентурные данные. Самолёты радиоэлектронной разведки DC-8 и «Атлантик» определили наличие систем ПВО. Реакцией стала целая серия операций (Brama, Retine, Tegenaire, Musaraigne), проведённых в 1985 году.

Покрытие полосы на аэродроме в Уади-Дум Источник изображения: warspot.ru

При проведении операции «Брама» с Корсики были подняты 3 С-135 — два заправщика и летающий командный пункт, разведчик «Мираж» IV, с Банги — ударные «Ягуары». На всякий случай к берегам Ливии подошёл авианосец «Клемансо». Ударами «Ягуаров» на ближайшем к «красной линии» ливийском аэродроме были уничтожены два «мига», остальные самолёты ливийцы отвели на север в Аузу. В сентябре 1985 очередной разведывательный рейд «Ягуаров» показал, что ливийская авиабаза в Уади-Дум полностью готова для приёма тяжёлых самолётов: полоса удлинена до 3800 м, установлены системы ПВО (базу прикрывали ЗРК «Куб», «Оса», БРДМ со «Стрелой-10», «Шилки»). К 1986 году Франция понимает, что ситуация изменилась коренным образом: если ранее французская авиация действовала привычным образом — как в противопартизанских операциях в Алжире, то с подключением в конфликт ливийской боевой авиации, требуется завоевать воздух. В феврале 1986 года французская авиация проводит операцию «Трионикс» с целью вывести из строя ВПП на Уади-Дум: из столицы Габона Либревиля вылетели 5 топливозаправщиков С-135, из Банги (ЦАР) — 8 «Ягуаров» с бетонобойными авиабомбами ВАР-100 (БАП) и 3 с обычными ФАБ-250. Их прикрывали 4 «Миража» F1. В результате налёта полоса была повреждена. Бомбили «цепочкой», так что замыкающие «Ягуары» попали в клубы песка, поднятые ранее сброшенными бомбами, и были повреждены.

Разозлённый Каддафи на следующий день отправил на Нджамену одиночный Ту-22. Он зашёл через Нигер по гражданскому коридору и атаковал столичную авиабазу, разрушив ВПП. Чтобы усилить ПВО столицы французы с помощью американцев привезли на авиабазу батарею ЗРК «Хок», РЛС SNERI и «Centaur». До октября французы не предпринимали активных действий, но когда на севере вспыхнуло анти-ливийское восстание, Франция решила помочь новым союзникам: через «красную линию» транспортными самолётами были переброшены противотанковые и противосамолётные комплексы, боеприпасы и инструкторы. Ливийцы к концу года подготовили решительное наступление, сосредоточив на юге страны и в северном Чаде огромные силы, в том числе 6 Ту-22, 16 Су-24, около 100 Су-22, около 200 МиГ-23, около 100 «Миражей» различных типов, 75 МиГ-21, 65 МиГ-25, около 200 УТС, использовавшихся как штурмовики, более 50 штурмовых вертолётов.

Бетонобойные авиабомбы ВАР-100 под фюзеляжем «Ягуара» Источник изображения: warspot.ru

4 января 1987 Каддафи зачем-то провоцирует французов: несколько «мигов» атакует базы снабжения южнее «красной линии». Французы опять решают нанести удар по базе Уади-Дум, но теперь уже с целью уничтожить РЛС. В рейде должны были участвовать самолёт радиоэлектронной разведки «Атлантик» под прикрытием «Миражей» F1 и четыре «Ягуара», перелетевшие из Франции в Банги. Три «Ягуара» несли антирадарные ракеты «Мартель», настроенные на станцию ЗРК, один «Ягуар» нёс «Мартель» против обзорной РЛС П-15. Заправлять их должны были два С-135 из Банги и Либревиля. Первый вылет оказался «холостым» — ливийцы так и не включили радары. В следующий раз французы решают спровоцировать ливийцев на включение РЛС — на большой высоте границу пересекли «Миражи», а «Ягуары» действовали на малой. Станция заработала, но только одна «Матра» ловит сигнал. Выпущенная ракета среагировала на сигнал, отражённый от железной крыши КУНГа и поразила его. Остальные три «Ягуара» вернулись назад ни с чем. В ответ ливийцы только усилили воздушные атаки на «южан», выполняя до 50 самолётовылетов ежедневно.

Но, как говорится: «Лучшее ПВО — это танки на аэродроме врага». Неожиданной атакой силы Хабре захватывают Уади, им в руки попадает масса трофеев, в том числе ЗРК, два Ту-22, штурмовики L-39 и вертолёты. Несколько дней ударные ливийские самолёты Ту-22, Су-22, «Мираж V» совершают рейды на Уади, чтобы уничтожить пленённую технику. Опасаясь ПЗРК, бомбы сбрасываются с большой высоты — неточно: уничтожены только пару вертолётов и 5 MS-260. Ливийцы отводят войска с северного Чада и продолжают наносить бомбовые удары по наступающим войскам «южан», используя Ту-22 и Ил-76 — в качестве бомбардировщиков. Французская авиация не вмешивается, кружиться неподалёку — Франция обязалась не переходить «красной линии», Париж запретил даже использовать трофейные ЗРК «Стрела»-10. Но разведывательные полёты французами проводятся регулярно. При этом иногда происходили стычки французских «Ягуаров» и «Миражей» с ливийскими МиГ-23, но ливийцы из-за малого запаса топлива быстро уходили на свою территорию. Бомбардировки ливийской авиацией сил «южан» носят ожесточённый характер, но противник активно применяет трофейные и американские ПЗРК, сбивая ливийские самолёты.

Истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Ливии Источник изображения: warspot.ru

В августе 1987 силы Хабре подходят к землям Аузу и блокируют ливийскую базу Таноа. Чтобы отогнать противника на юг, ливийцы предпринимают наступление, поддерживаемое авиацией. Чадское ПВО сбивает 6 МиГ-23, 1 Су-22, 2 Ми-8. Очередной Ту-22 сбит трофейным ракетным комплексом, захваченным в Уади. Французские «Миражи» F1 в воздушном бою сбивают два ливийских «Миража» V. В конце августа ливийцы отгоняют чадские силы из Аузу, а авиация бомбит город Фая, находящийся южнее «красной линии»: Ту-22 и Ил-76 сбрасывают бомбы с большой высоты, причиняя незначительный ущерб.

В сентябре Хабре переходит чадско-ливийскую границу и захватывает авиабазу Маатен. На земле уничтожены 6 МиГ-21, 5 Су-22, 4 «Миража» F1, 3 L-39, 3 вертолёта, зенитчики сбивают ещё 3 МиГ-23 и вертолёт. В отместку Каддафи приказывает опят бомбить Нджамену. Вылетели 2 Ту-22, и как всегда пошли через Нигер. На подлёте их перехватили два французских «Миража», но выпущенная ракета не долетает! Истребителям приказано отойти, чтобы задействовать ЗРК «Хок». Запустить удалось одну ракету, которая поражает Ту-22 за счёт удара (из-за малого расстояния пуска боеголовка не успела взвестись) в момент сброса бомб. Второй Ту-22 сумел уйти.

Пуск «Хока» Источник изображения: warspot.ru

На следующий день Ту-22 атаковал авиабазу в Абеше, где не было «Хоков», а только ЗРК «Кроталь», «Стингеры» и трофейные «Стрелы-2». Самолёт зашёл со стороны солнца на высоте 450 метров и на скорости 1000 км/час. Из-за противоракетного манёвра он отклонился, и сброшенные бомбы упали в пустыне. С земли были выпущены четыре ракеты «Кроталь»: одна самоликвидировалась, одна захватила тепловые ловушки, выпущенные самолётом, третья не догнала цель, и только четвертая взорвалась возле хвоста самолёта, повредив двигатель. Ту-22 долетел до базы, но разбился при жёсткой посадке.

10 сентября Ту-22 и пара МиГ-25РБ опять атаковали Фая, по ним выпустили ракеты «Стингер» и «Стрела-2», которые не догнали самолёты. Бомбы поразили городские кварталы и склад боеприпасов, огромный взрыв вызвал разрушения и жертвы среди чадских солдат и населения. Взбешённые чадцы потребовали от французов покинуть город, чтобы не приманивать к нему ливийские самолёты.

Франция объявила территорию южнее 16-й параллели бесполётной зоной. В сентябре 1987 года границу Чада случайно пересёк американский транспортный самолёт С-141, и на перехват вылетела пара «Миражей» F1. Ведущий определил тип самолёта как Ил-76, и с земли произвели пуск ракеты ЗРК «Хок». Пилот второго «Миража» оказался более глазастым и успел передать команду на отмену пуска — на подлёте ракету ликвидировали по команде с земли.

В 1988 году произошёл инцидент с гражданским С-130. Французы решили удлинить ВПП на одном из аэродромов, для чего наняли частную компанию. Технология была отработанная — пропитка с вечера песчаной поверхности тяжёлыми углеводородами, вот только для распыления масла компания использовала самолёт с противопожарным оборудованием. Одним из июльских вечеров над военным аэродромом показался транспортник с открытой рампой, из которой что-то выливалось. Не предупреждённые заранее французы подумали о химической атаке ливийцев, и пустили по самолёту три «Стингера». В самолёт попал один из них, и повреждённый «Геркулес» убрался восвояси.

18 марта 1989 года ливийцы предприняли новое наступление на юг, но были разбиты. Если на земле бои практически прекратились, то ливийская авиация продолжила рейды на юг. 11 сентября в Алжире начались переговоры между Хабре и Каддафи, и после 15 лет боевых действий ситуация вернулась на круги своя: у Каддафи осталась только Аузу — полоса отторгнутой чадской территории шириной 100 км, которую французские колонизаторы когда-то обещали Муссолини присоединить к Ливии. В 1994 году по требованию международного Гаагского суда Каддафи вернёт Чаду и Аузу.

Бомбардировщик Ту-22 в полете Источник изображения: warspot.ru

В Ливии когда-то начинался боевой путь авиации, и за прошедшее с 1911 года время она применялась в Африке неоднократно. За исключением мировых войн, авиация долгое время оставалась здесь инструментом политики колониализма — некоторые использовавшиеся в Африке самолёты так и назывались «колониальными». В Чаде впервые в относительно широких масштабах применялась современная боевая авиация и средства поражения.

Франция использовала в Чаде практически все типы своей боевой и вспомогательной авиации. Её незначительные успехи обусловлены определённым дистанцированием Франции от полномасштабного участия в этом конфликте, а также отсутствием на театре военных действий необходимого количества аэродромов и радиотехнических средств, характерных для Европы, сильно мешали и проблемы снабжения группировки топливом и боеприпасами.

Ливийские ВВС на конец 1970-х — начало 1980-х годов являлись самыми многочисленными и мощными в этом регионе. Каддафи купил в СССР большинство типов самолётов и вертолётов, находившихся на вооружении ВВС СССР, включая перехватчики МиГ-25П для авиации ПВО. Скромные результаты применения авиации ливийцами проистекают, кроме объективных причин, общих с французскими, также из отсутствия военного опыта, периодических конфликтов практически со всеми соседями, с Францией и США, а также из слабой обученности экипажей и своеобразного менталитета офицерского корпуса.

Андрей Никифоров