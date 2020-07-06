"Сила и мощь": США обеспокоены русскими субмаринами в Атлантике

НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике

Американские СМИ со ссылкой на военных аналитиков и чиновников НАТО сообщают, что 10 российских подводных лодок участвовали в маневрах в Северной Атлантике. Учения проходили в конце 2019 года и были призваны «продемонстрировать мощь, силу и амбиции» российского ВМФ. Командующий Северным флотом России ранее говорил о расширении географии боевого дежурства и патрулирования.

Не менее 10 российских подлодок участвовали в конце 2019 года в военных учениях в северной части Атлантического океана. Об этом со ссылкой на представителей НАТО и военных аналитиков сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Субмарины вышли с баз, расположенных в российской Арктике, и вышли в Атлантику. Эти маневры стали «крупнейшими после окончания "холодной войны», позволив продемонстрировать «силу и амбиции флота России по защите своих территорий». Кроме того, сообщает газета, русские хотели показать свою мощь в океане.

Россия все чаще направляет свои субмарины в те районы, где они «могут угрожать кораблям НАТО», заявил руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт. Он отметил также, что походы российских подлодок становятся более продолжительными и дальними.

При этом WSJ процитировала командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Он в начале весны заявил, что ВМФ РФ расширяет географию боевого дежурства.

«В прошлом году наши многоцелевые подводные лодки отработали ряд задач с глубоководными погружениями в различных районах нейтральных вод Норвежского моря. Подводники Северного флота успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане», - сообщал вице-адмирал телеканалу «Звезда».

Активность российских подлодок достигла пика с конца 1980-х годов, когда кончилась "холодная война", сообщала ранее немецкая медиагруппа RND. Все чаще субмарины Северного флота замечают в Атлантике и Норвежском море.

В конце мая журнал National Interest сообщал, что

Россия активно осваивает новую противолодочную тактику.

Ее разработали еще в прошлом году, но силы российского флота испытали ее в действии недавно. Издание пишет, что российская специальная ударная группа включает несколько малых противолодочных кораблей и корветов проекта 22160, оснащенных современными гидролокаторами. Они способны без проблем вычислять подводные лодки, торпеды и боевых пловцов. Полученную информацию корветы передают боевым кораблям, которые уничтожают неприятеля торпедами и глубинными бомбами.

Внедрение такой тактики может стать проблемой для Соединенных Штатов. При этом на данный момент у них есть намерение в течение следующего десятилетия начать замену устаревших подводных лодок класса «Огайо». При этом

цена десяти новых субмарин класса «Колумбия» может ограничить возможности американских ВМС по восстановлению других военно-морских сил.

В издании обратили внимание, что страны НАТО тоже продолжают проводить противолодочные учения, поскольку свои подводные лодки развертывают все больше стран, которые не входят в состав коалиции. Как писало издание USNI News, «способность сил НАТО обнаруживать, выслеживать и распознавать субмарины важна не только для укрепления обороны против России, но для обеспечения базовой безопасности передвижений в Средиземном море».

Ранее об угрозе российского присутствия в Северной Атлантике для линии противолодочной обороны НАТО говорил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

По его словам, Москва создала в Арктике новые военные бригады и командования, а также смогла восстановить «инфраструктуру времен «холодной войны». Теперь в регионе есть российские аэродромы и порты. Кроме того,

государство намеревается разместить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 на Кольском полуострове, резюмировал зампомощника американского госсекретаря.

«Подобное наращивание военного присутствия выходит за рамки территориальной обороны», - подчеркнул он. Мерфи выступил с обвинением в адрес России и Китая, что они якобы пытаются бросить вызов интересам США. По его мнению, такие действия могут помешать Соединенным Штатам и Канаде оперативно ответить в случае кризиса и «поставят под угрозу Фареро-Исландский рубеж».

Иван Апулеев