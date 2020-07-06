Войти
Газета.ru

"Сила и мощь": США обеспокоены русскими субмаринами в Атлантике

330
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике

Американские СМИ со ссылкой на военных аналитиков и чиновников НАТО сообщают, что 10 российских подводных лодок участвовали в маневрах в Северной Атлантике. Учения проходили в конце 2019 года и были призваны «продемонстрировать мощь, силу и амбиции» российского ВМФ. Командующий Северным флотом России ранее говорил о расширении географии боевого дежурства и патрулирования.

Не менее 10 российских подлодок участвовали в конце 2019 года в военных учениях в северной части Атлантического океана. Об этом со ссылкой на представителей НАТО и военных аналитиков сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Субмарины вышли с баз, расположенных в российской Арктике, и вышли в Атлантику. Эти маневры стали «крупнейшими после окончания "холодной войны», позволив продемонстрировать «силу и амбиции флота России по защите своих территорий». Кроме того, сообщает газета, русские хотели показать свою мощь в океане.

Россия все чаще направляет свои субмарины в те районы, где они «могут угрожать кораблям НАТО», заявил руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт. Он отметил также, что походы российских подлодок становятся более продолжительными и дальними.

При этом WSJ процитировала командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Он в начале весны заявил, что ВМФ РФ расширяет географию боевого дежурства.

«В прошлом году наши многоцелевые подводные лодки отработали ряд задач с глубоководными погружениями в различных районах нейтральных вод Норвежского моря. Подводники Северного флота успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане», - сообщал вице-адмирал телеканалу «Звезда».

Активность российских подлодок достигла пика с конца 1980-х годов, когда кончилась "холодная война", сообщала ранее немецкая медиагруппа RND. Все чаще субмарины Северного флота замечают в Атлантике и Норвежском море.

В конце мая журнал National Interest сообщал, что

Россия активно осваивает новую противолодочную тактику.

Ее разработали еще в прошлом году, но силы российского флота испытали ее в действии недавно. Издание пишет, что российская специальная ударная группа включает несколько малых противолодочных кораблей и корветов проекта 22160, оснащенных современными гидролокаторами. Они способны без проблем вычислять подводные лодки, торпеды и боевых пловцов. Полученную информацию корветы передают боевым кораблям, которые уничтожают неприятеля торпедами и глубинными бомбами.

Внедрение такой тактики может стать проблемой для Соединенных Штатов. При этом на данный момент у них есть намерение в течение следующего десятилетия начать замену устаревших подводных лодок класса «Огайо». При этом

цена десяти новых субмарин класса «Колумбия» может ограничить возможности американских ВМС по восстановлению других военно-морских сил.

В издании обратили внимание, что страны НАТО тоже продолжают проводить противолодочные учения, поскольку свои подводные лодки развертывают все больше стран, которые не входят в состав коалиции. Как писало издание USNI News, «способность сил НАТО обнаруживать, выслеживать и распознавать субмарины важна не только для укрепления обороны против России, но для обеспечения базовой безопасности передвижений в Средиземном море».

Ранее об угрозе российского присутствия в Северной Атлантике для линии противолодочной обороны НАТО говорил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

По его словам, Москва создала в Арктике новые военные бригады и командования, а также смогла восстановить «инфраструктуру времен «холодной войны». Теперь в регионе есть российские аэродромы и порты. Кроме того,

государство намеревается разместить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 на Кольском полуострове, резюмировал зампомощника американского госсекретаря.

«Подобное наращивание военного присутствия выходит за рамки территориальной обороны», - подчеркнул он. Мерфи выступил с обвинением в адрес России и Китая, что они якобы пытаются бросить вызов интересам США. По его мнению, такие действия могут помешать Соединенным Штатам и Канаде оперативно ответить в случае кризиса и «поставят под угрозу Фареро-Исландский рубеж».


Иван Апулеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Китай
Колумбия
Норвегия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
22160
NATO
Ohio
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
19.05.2020
Новая тактика: в США обеспокоены активностью России в Арктике
18.11.2019
Полярный патруль
23.10.2019
Почитайте про войну: РФ ответила на закупку НАТО зимних камуфляжей
24.07.2019
Арктическая гонка: очень холодная война на фоне глобального потепления (Gazeta Wyborcza, Польша)
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники