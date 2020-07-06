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ЦАМТО

США озвучили планы по передаче Украине вооружений

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

ЦАМТО, 3 июля. США озвучили планы по передаче Киеву вооружения и военной техники на общую сумму около 600 млн. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Дипломат напомнил, что по сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и ПТУР на сумму 60 млн. долл.

"В рассматриваемом проекте бюджета Пентагона на 2021 год Украине предлагается выделить еще 250 млн. долл. военных ассигнований, половина из которых, как ожидается, будет направлена на обеспечение поставок оружия. В июне Вашингтон озвучил далеко идущие планы передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около 600 млн. долл. Помимо этого, США продолжают строительство военно-морского командного пункта в Очакове Николаевской области", – сказал постпред.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
ОБСЕ
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