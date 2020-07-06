Сергей Суровикин: состав вооружения и военной техники ВКС за последние пять лет существенно изменился

ЦАМТО, 3 июля. Состав вооружения и военной техники ВКС за последние пять лет существенно изменился, заявил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

Справочно: 1 августа 2020 года исполнится 5 лет с момента формирования нового вида Вооруженных Сил РФ – Воздушно-космических сил.

Ниже приведены ключевые фрагменты интервью С.Суровикина газете "Красная звезда".

Основные изменения в составе ВиВТ ВКС за последние 5 лет

В соответствии с Государственным оборонным заказом авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты, такие как новейшие самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные самолеты МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и другие. В результате на новую технику перевооружены более 20 авиаполков.

Поставлено более 550 ед. современных образцов вооружения номенклатуры войск противовоздушной обороны, более 300 новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники номенклатуры космических войск.

Приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-3М".

В результате доля современного вооружения Воздушно-космических сил уже превысила 70 проц…

Боевое дежурство организовано установленным составом сил и средств Воздушно-космических сил.

За последние пять лет в связи с постановкой на боевое дежурство современных образцов вооружения и военной техники, развертыванием подразделений в новых районах боевого предназначения на порядок возросли боевые возможности дежурных по ВКО сил.

Так, с принятием на вооружение ЗРК С-400, "Панцирь-С", истребителей Су-30СМ и Су-35С, вертолетов Ми-28Н и Ка-52, новых радиолокационных станций, в том числе предупреждения о ракетном нападении, комплексов радиоэлектронной борьбы обеспечивается своевременное обнаружение и уничтожение (функциональное подавление систем) существующих и перспективных средств воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей их полета, в том числе всех типов беспилотных летательных аппаратов.

Заступление в Республике Мордовия на боевое дежурство радиолокационной станции загоризонтного обнаружения обеспечило контроль воздушного пространства над всей территорией Европы и Ближнего Востока, что существенно увеличило время на принятие решения на ответные действия. Кроме того, развертывание подразделений радиотехнических войск на островах и архипелагах Северного Ледовитого океана позволило существенно нарастить радиолокационное поле в арктических широтах.

"Красная звезда": Сергей Владимирович, какие перспективные образцы вооружения и техники разрабатывают предприятия промышленности в интересах Воздушно-космических сил или планируются к поставке в ближайшем будущем?

В настоящее время в Воздушно-космических силах проходят государственные испытания новые образцы авиационной техники, разрабатываемые предприятиями промышленности, такие как боевой вертолет Ми-28НМ, десантно-транспортный вертолет Ми-38Т и многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Для радиотехнических войск ведется создание нового радиолокационного комплекса "Ниобий" с использованием современной компонентной базы. Технические характеристики радиолокационного комплекса превысят возможности стоящего на вооружении радиолокационного комплекса "Небо-М" по дальности обнаружения различных типов летательных аппаратов, в том числе гиперзвуковых.

В рамках создания Единой космической системы (ЕКС) к 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов.

Завершение создания ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земного шара, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия.

В сентябре текущего года мы планируем завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами "Благовест" на геостационарной орбите.

В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развертывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооруженных Сил Российской Федерации, а с 2023 года – развертывание высокоорбитальной космической системы разведки.

Также, в интересах Воздушно-космических сил создается унифицированная командно-измерительная система "Топаз", которая позволит управлять космическими аппаратами на всех типах орбит.

"Красная звезда": как реализуется программа развития аэродромной сети?

В настоящее время основные усилия совершенствования аэродромной сети направлены на завершение развития инфраструктуры аэродромов, реконструкция которых началась в прошлые годы, такие как Степь (Забайкальский край) и Воронеж, а также на проектирование инфраструктуры аэродромов, реконструкцию которых планируется начать в ближайшие годы.

За последние шесть лет осуществлено строительство новых взлетно-посадочных полос на 10 аэродромах, в том числе двух в Арктическом регионе.

На сегодняшний день работы по реконструкции выполняются на 25 аэродромах, два из которых – Степь и Воронеж – мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году. До 2023 года планируется завершить реконструкцию и развитие инфраструктуры еще на пяти аэродромах (Плесецк, Саваслейка, Нагурская, Кызыл и Буревестник).

Это позволит обеспечить размещение и эксплуатацию поступающей в войска новой авиационной техники в требуемых условиях.

"Красная звезда": как известно, в России создано сплошное радиолокационное поле СПРН, позволяющее отследить пуски баллистических ракет. При этом продолжается строительство новых РЛС. Что даст ввод в строй этих станций, как повысятся возможности ВКС? Каковы в целом перспективы развития СПРН?

На сегодняшний день наземный эшелон СПРН в составе 10 радиолокационных станций образует сплошное периферийное радиолокационное поле и обеспечивает гарантированное обнаружение атакующих баллистических ракет на всех стратегических воздушно-космических направлениях (СВКН) по всем типам траекторий полета.

В целях развития наземного эшелона СПРН осуществляется создание сплошного двухдиапазонного периферийного радиолокационного поля за счет развертывания на территории Российской Федерации радиолокационных станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ).

Проводятся работы по созданию двухдиапазонного радиолокационного комплекса (ДРЛК) ВЗГ в районе Воркуты и высокопотенциальной РЛС ВЗГ дециметрового диапазона (далее – РЛС ВЗГ-ВП) в районе Мурманска со сроками завершения в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения.

Кроме того, учитывая актуальность развертывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году.

В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе новых средств, обладающих повышенными характеристиками и помехоустойчивостью.

"Красная звезда": сейчас продолжается работа по созданию радиолокационного поля по аэродинамическим целям. В новую систему войдут загоризонтные радиолокационные станции типа "Контейнер". Первая такая станция уже заступила на боевое дежурство в Республике Мордовия, вы уже о ней упомянули. Расскажите о развитии данной системы, каковы ее перспективы?

Да, в декабре 2019 года заступила на боевое дежурство первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-3М" в Мордовии. Данная станция ведет разведку воздушного пространства над государствами Европы и Ближнего Востока.

В настоящее время организована работа по формированию еще трех таких же радиолокационных станций: Сибирской, Восточной и Калининградской, что позволит контролировать воздушное пространство со всех стратегических воздушно-космических направлений.

"Красная звезда": также в рамках развития системы контроля космического пространства ведется строительство ряда новых объектов. Как повлияет запуск и эксплуатация данных объектов на возможности космических войск по мониторингу околоземного пространства?

В современных условиях одним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности является получение оперативной и достоверной информации о космической обстановке.

Следует отметить, что с этой задачей вот уже более 50 лет успешно справляется система контроля космического пространства.

С целью развития данной системы создаются современные радиолокационные, оптические и радиотехнические комплексы, а также улучшаются технические характеристики существующих средств контроля космического пространства.

Так, в настоящее время завершены монтажно-настроечные работы и проводятся испытания специализированной радиолокационной станции, развернутой в Московской области, многофункционального радиоизмерительного комплекса в Смоленской области.

В ближайшей перспективе планируется завершить развертывание и ввод в эксплуатацию оптических станций на территории Республики Крым.

Кроме того, в 2020 году предусматривается завершение модернизации командного пункта системы контроля космического пространства, обеспечивающего обработку и анализ всей поступающей информации о состоянии дел в околоземном космическом пространстве.

В целом проводимая работа по совершенствованию системы контроля космического пространства позволит повысить возможности ведения разведки космической обстановки и прогнозирования ее развития. При этом будет обеспечен контроль развертывания и определения целевого назначения малоразмерных космических аппаратов иностранных государств.

"Красная звезда": в состав Воздушно-космических сил уже поступил первый комплект зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь". Каковы возможности этой системы, для каких задач она поступает в ВКС? И что сегодня можно сказать о перспективном комплексе С-500?

Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" предназначена для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск от массированных ударов средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

В числе основных особенностей системы – увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в 4 раза по сравнению с ЗРС С-400) и повышенная огневая производительность за счет применения ЗУР с активной головкой самонаведения; повышенная живучесть за счет применения в составе дивизиона 2-3 многофункциональных радиолокаторов.

В настоящее время в учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны им. Г.К.Жукова проводится комплекс мероприятий по освоению преподавательским составом ЗРС С-350 и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов.

В рамках Государственной программы вооружения в интересах Воздушно-космических сил спланирована дальнейшая поставка комплектов ЗРС С-350, что позволит в 4 раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны.

Зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" разрабатывается акционерным обществом "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором будет применен принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета.

Кроме того, комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.

По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует.

"Красная звезда": какие образцы БПЛА сейчас создаются и проходят испытания, каковы их задачи и возможности? В каком году можно ожидать появления в составе авиационных частей ВКС комплексов БПЛА?

Развитие беспилотной авиации происходит интенсивно во всем мире. В России прилагаются значительные усилия сразу по нескольким направлениям развития данной техники. Одним из важнейших является разработка разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности. Беспилотники создаются как многофункциональные базовые платформы, позволяющие реализовать их актуальные функциональные возможности на длительную перспективу путем совершенствования целевого оборудования и расширения его номенклатуры.

Особое внимание при разработке уделяется интеграции беспилотных летательных аппаратов в существующие и перспективные разведывательно-ударные комплексы Вооруженных Сил, совместное применение в боевых порядках пилотируемой авиации.

В начале 2020 года первый серийный образец беспилотного комплекса средней дальности после завершения испытаний поставлен в учебный центр для освоения и подготовки инструкторско-преподавательского состава.

Оснащение подразделений беспилотной авиации комплексами средней и большой дальности спланировано с 2021 года.

"Красная звезда": в настоящее время активно ведутся работы по модернизации системы противоракетной обороны. Уже проведено несколько испытательных пусков новой модернизированной противоракеты системы ПРО. Расскажите, каковы перспективы модернизации данной системы, как это повлияет на возможности ВКС в этой области?

Несомненно, одна из важнейших задач, стоящих перед предприятиями ОПК, – это модернизация уже существующей, стоящей на боевом дежурстве системы противоракетной обороны города Москвы А-135.

Испытания средств системы в настоящее время проводятся, и уже в ближайшей перспективе Воздушно-космические силы получат обновленную многофункциональную радиолокационную станцию и модернизированные противоракеты системы ПРО.

Возможности огневых средств системы по обороне столицы нашей Родины и Московского промышленного района будут увеличены в два раза, что неоднократно подтверждено на проведенных предварительных испытаниях противоракеты.

Полностью интервью главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".