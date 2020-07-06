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ЦАМТО

Airbus передала НАТО первый транспорт-заправщик A-330 MRTT

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Источник изображения: Фото: Airbus

ЦАМТО, 3 июля. На авиабазу "Эйндховен" (Нидерланды) 30 июня прибыл первый из 8 самолетов A-330 MRTT, заказанных в рамках программы формирования многонационального парка транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

Компания Airbus объявила о состоявшейся на предприятии в Хетафе (Испания) официальной церемонии передачи самолета MMF1 29 июня.

"Эйндховен" является основной авиабазой, где будет размещаться многонациональный парк самолетов A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport). Кроме того, они будут применяться с авиабазы в Кельне (Германия). Самолет MMF2 также готов к поставке и, как ожидается, будет передан в ближайшие недели. MMF3 и MMF4 в настоящее время проходят переоборудование в Хетафе и должны быть поставлены в октябре 2020 года и начале 2021 года, соответственно. MMF5 прибыл в Хетафе с предприятия Airbus в Тулузе в начале мая, а MMF6, MMF7 и MMF8 должны быть переоборудованы и переданы к 2024 году.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о намерении совместно реализовать проект закупки самолетов MRTT 10 стран, входящих в Европейское оборонное агентство (EDA), объявили в марте 2012 года. Реализация проекта связана с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств. Нидерланды, Польша и Норвегия приняли решение начать подготовку к проведению с Airbus Defence and Space переговоров по закупке A-330 MRTT в декабре 2014 года, однако впоследствии Норвегия и Польша решили временно отказаться от участия в проекте.

На Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement), которая действует от имени Агентства поддержки НАТО (NSPA), возложена задача управления фазой приобретения самолетов и их обслуживания в течение первых двух лет эксплуатации. После этого ответственность за эксплуатацию парка A-330 MRTT примет на себя NSPA.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего реализацию проекта совместной закупки A-330 MRTT. С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов. Оно включало опционы на поставку 6 дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран.

В конце сентября 2017 года Airbus Defence and Space получила от OCCAR, заказ на поставку 5 дополнительных A-330 MRTT, финансирование закупки которых будет осуществляться присоединившимися в июне 2017 года к программе Германией и Норвегией. Соглашение содержит опцион на поставку четырех дополнительных самолетов (в случае присоединения к группе других государств).

В конце декабря 2017 года Минобороны Бельгии подтвердило, что Совет министров страны решил выделить 258 млн. евро для участия в проекте создания парка MMF. Принятое Бельгией решение увеличило число заказанных самолетов с 7 до 8 ед. В октябре 2019 года к программе присоединилась Чехия.

Таким образом, в настоящее время программа MMF финансируется шестью государствами: Нидерландами, Люксембургом, Норвегией, Германией, Бельгией и Чехией, которые будут обладать эксклюзивными правами на применение самолетов, находящихся в распоряжении НАТО. Как планируется, ВС Германии получат право эксплуатации самолетов в течение 5500 часов в год, ВС Нидерландов – 2000 часов в год, ВС Бельгии – 1000 часов, Люксембурга – 200 часов, Норвегии и Чехии – по 100 часов в год. Позднее в случае присоединения других стран к программе, могут быть заказаны еще три самолета.

Самолеты будут выполнены в конфигурации для пассажирских и грузовых перевозок, дозаправки в полете всех существующих и перспективных истребителей (F-35, "Рафаль" и "Тайфун"), а также медицинской эвакуации.

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