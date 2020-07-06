Войти
Известия.ru

Главком ВКС России рассказал о возможностях С-500 в космосе

236
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Главный командующий воздушно-космических сил России Сергей Суровикин рассказал о возможностях С-500 «Прометей» в космосе, сообщает «Газета.ру» 3 июля.

По словам командующего, С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие любых модификаций в околоземном пространстве, включая ближний космос. Комплекс относится к первому поколению систем противокосмической обороны, о чем свидетельствуют его технические характеристики.

Суровикин отметил, что подобных систем сейчас нет во всем мире.

В конце декабря 2019 года замглавы Минобороны России Алексей Криворучко анонсировал предварительные испытания ЗРК С-500. По его словам, они начнутся в 2020 году, а первый серийный образец комплекса запланирован к поставке в 2025 году.

ЗРК С-500 «Прометей» предназначен для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности. Система получит возможность сбивать гиперзвуковые ракеты со скоростью до 7 км/с. В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
14.04.2020
Раскрыты цели С-500 «Прометей»
04.02.2020
Уже испытаны: С-500 готовят к скорому началу поставок в армию
04.02.2020
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники