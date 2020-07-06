Главком ВКС России рассказал о возможностях С-500 в космосе

Главный командующий воздушно-космических сил России Сергей Суровикин рассказал о возможностях С-500 «Прометей» в космосе, сообщает «Газета.ру» 3 июля.

По словам командующего, С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие любых модификаций в околоземном пространстве, включая ближний космос. Комплекс относится к первому поколению систем противокосмической обороны, о чем свидетельствуют его технические характеристики.

Суровикин отметил, что подобных систем сейчас нет во всем мире.

В конце декабря 2019 года замглавы Минобороны России Алексей Криворучко анонсировал предварительные испытания ЗРК С-500. По его словам, они начнутся в 2020 году, а первый серийный образец комплекса запланирован к поставке в 2025 году.

ЗРК С-500 «Прометей» предназначен для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности. Система получит возможность сбивать гиперзвуковые ракеты со скоростью до 7 км/с. В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).