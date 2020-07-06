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Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о способности С-500 уничтожать гиперзвуковые цели в космосе

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Ракета С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. Технические характеристики позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны, заявил главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин.

"Зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" разрабатывается акционерным обществом "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором будет применен принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета", – заявил командующий ВКС Сергей Суровикин в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, комплекс С-500 также способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.

"По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует", – рассказал Суровикин.

Напомним, в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил журналу "Национальная оборона", что госконтракт на закупку С-500 планируется заключить в 2021 году, поставка запланирована на 2025 год.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-500
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Алмаз-Антей
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ГЗЛА
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