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ТАСС

Российские стратегические ракетоносцы оснастили новейшими комплексами передачи данных

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Стенд ОАО "Концерн "Вега"
Стенд ОАО "Концерн "Вега".
Источник изображения: Концерн "Вега"

Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" в течение года поставит ВКС России комплексы телекодовой связи Р-097М для модернизации самолетов дальней авиации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) в течение года поставит ВКС России комплексы телекодовой связи Р-097М для модернизации самолетов дальней авиации. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Росэлектроники".

"До конца года в рамках модернизации летного парка дальней авиации планируем передать министерству обороны партию Р-097М", - приводят в пресс-службе слова гендиректора "Веги" Вячеслава Михеева.

По его словам, успешно завершены контрольно-летные испытания самолетов с установленными комплексами.

Комплекс Р-097М разработан Калужским НИИ телемеханических устройств. За счет применения запатентованного технического решения обеспечена принципиально новая для телекодовой связи возможность передачи больших массивов информации по низкоскоростным каналам радиосвязи.

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Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Росэлектроника
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