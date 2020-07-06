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Военное обозрение

«Видит тысячу целей»: Сеул завершил разработку авиарадара с АФАР

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Источник изображения: ВС Республики Корея

Южнокорейская оборонная промышленность завершила разработку радиолокатора с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), создававшегося для нового национального истребителя KF-X.

Ранее считалось, что его [самолет] не получится создать на основе отечественных технологий. Теперь же подтвердилась компетенция

- пишет издание HeraldCorp.

РЛС, получившая обозначение AESA, планируется публично представить 12 августа.

Церемония, запланированная на следующий месяц, особенно значима, так как мы наконец-то завершили разработку радара AESA (АФАР), которая считалась невозможной

- заявил официальный представитель правительства.

Созданием РЛС занимались Агентство по оборонному развитию и Hanwha Systems в рамках программы KF-X Korean Fighter. Необходимость её разработки была обусловлена отказом Lockheed Martin передать Сеулу соответствующие технологии, хотя это было обещано при приобретении F-35A Lightning II.

В итоге Южная Корея самостоятельно создала радар, а израильская компания ELTA Systems помогла провести воздушные испытания, которые стартовали 26 сентября 2019 года. Как утверждается, опытная РЛС была очень положительно воспринята израильским персоналом. Испытания радиолокатора на собственно истребителе KF-X планируется начать в 2021 году, когда будет поднят в небо первый опытный самолет.

Источник изображения: ВС Республики Корея

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Страны
Израиль
Южная Корея
Продукция
F-35
F-35A
KF-X
Компании
ELTA
Lockheed-Martin
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Проекты
АФАР
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