Войти
ТАСС

Используемые для поиска космонавтов машины-амфибии "Синяя птица" прошли модернизацию

416
0
0
Поисково-эвакуационные машины "Синяя птица"
Поисково-эвакуационные машины "Синяя птица".
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

В пресс-службе ЦВО уточнили, что речь идет о трех автомобилях ПЭМ-1 и ПЭМ-2, а также о вездеходе, на котором установлен специальный кран для эвакуации капсулы корабля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Единственные в России поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица" Центрального военного округа, которые задействованы в обеспечении запуска и посадки космических пилотируемых кораблей "Союз", прошли модернизацию в Подмосковье, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Модернизированы три автомобиля ПЭМ-1 и ПЭМ-2, а также вездеход, на котором установлен специальный кран для эвакуации капсулы [корабля]. В первую очередь в модернизации были задействованы двигатели и ходовая часть, а также внутренняя отделка салона", - рассказал начальник поисково-спасательной службы 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Евгений Солнцев.

По его словам, машина со специальным краном для эвакуации капсулы прошла дополнительное освидетельствование в Ростехнадзоре. Солнцев добавил, что еще три машины сейчас проходят капитальный ремонт на заводе в Челябинской области.

За последние 20 лет личный состав и техника Центрального военного округа выполнили около 80 поисково-спасательных работ по посадке спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз" и 78 поисково-спасательных обеспечений запусков "Союзов". Экипажи машины эвакуировали свыше 200 космонавтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростехнадзор
Проекты
Союз ПКК
Похожие новости
13.04.2020
Роскосмос планирует осуществить более 30 пусков в 2020 году
12.06.2019
Космонавтов Скворцова и Рыжикова признали годными к полету на МКС
11.03.2019
Рогозин ответил на хвалебный отзыв Маска о российском ракетостроении
05.08.2014
СоюзМаш России – партнер Третьего международного форума «Технологии в машиностроении 2014»
10.04.2013
Заслон прохиндеям от ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники