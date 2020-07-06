Российская подлодка выполнила условный пуск крылатой ракеты "Калибр" в Чёрном море

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж подводной лодки "Колпино" Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для сдачи курсовой задачи, сообщает пресс-служба ЧФ.

"В соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота экипаж подводной лодки "Колпино" ЧФ вышел в море для проведения комплекса тренировок и выполнения элементов второй курсовой задачи Л-2", - сказали в пресс-службе.

Подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного вооружения подлодки.