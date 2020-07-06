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Известия.ru

«Русские витязи» показали уникальный пилотаж на трех типах самолетов

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В небе подмосковной Кубинки летчики авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» провели уникальные полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило Минобороны.

В небе подмосковной Кубинки летчики авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» провели уникальные полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщило Минобороны.

Особенностью полетов стало выполнение фигур сложного и высшего пилотажа на Су-27, Су-30СМ и Су-35С. В ведомстве подчеркнули, что впервые все три типа самолетов были в едином строю.

Экипажи продемонстрировали «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты» и другие элементы. Пилотажная программа выполнялась на дистанции менее 3 м между самолетами.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
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