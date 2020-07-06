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Деловая газета "Взгляд"

США призвали Россию закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

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Источник изображения: BBC News - Русская служба/Youtube

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал «ужасными» российские проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон».

Он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.

"Надеюсь, это не тот случай. Мы не раз предупреждали, что Skyfall ("Буревестник" – прим. ВЗГЛЯД ) и "Посейдон" – это ужасные проекты. Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ–3. Следующее соглашение должно (покрыть их)", – передает РИА "Новости" сообщение Биллингсли.

В мае Биллингсли заявил, что Россия должна "свернуть" пять новых программ и "отказаться от них". Имеются в виду комплексы "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", система "Посейдон" и крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник".



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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