"Огневой налет одним орудием". Комплекс "Коалиция-СВ" превзошел мировые аналоги

В мае 2020 года российские войска получили первую партию межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Широкой публике его показывают на парадах Победы в Москве каждый год с 2015-го, однако разрабатывать подобное оружие начали еще в 1990-х годах.

Он является новейшим поколением самоходных орудий и по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельности, дальности, точности стрельбы - превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги. Основа его огневой мощи - пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более десяти выстрелов в минуту, что выше, чем у других артиллерийских систем. Одна из главных особенностей "Коалиции" - возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации.

Комплекс создан в кооперации предприятий Ростеха, входящих в концерн "Уралвагонзавод". Его разработчиком является Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник", а производителем - АО "Уральский завод транспортного машиностроения" ("Уралтрансмаш").

Специалисты "Буревестника" очень высоко оценивают потенциал "Коалиции": созданный 152-миллиметровый артиллерийский унифицированный модуль в перспективе можно не только использовать как основу для разработки боевых машин на различных шасси для потребностей Сухопутных войск и береговой обороны, но и устанавливать на корабли Военно-морского флота. Производитель - "Уралтрансмаш" - называет это изделие "первым шагом к роботизированной российской сухопутной военной технике".

Также на "Коалиции-СВ" под управлением бортового оборудования обеспечивается режим "огневого налета одним орудием". Ранее подобный режим стрельбы был сделан на самоходной гаубице 2С19М2 "Мста-С", которую приняли на снабжение российской армии в 2014 году, и за это время она зарекомендовала себя как надежное и эффективное артиллерийское изделие.

Все началось с "Необитаемости"

2С35 "Коалиция-СВ" была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года, однако идея создания скорострельного автоматизированного самоходного артиллерийского орудия (САО) для подразделений дивизионно-армейского звена Сухопутных войск восходит к началу 1990-х годов.

Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" во время генеральной репетиции парада Победы на Красной площади, 7 мая 2015 года Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

"К этому времени на вооружении Советской армии уже стояли самоходные орудия калибра 152 мм - "Акация", "Гиацинт-С" и "Мста-С". Это было мощное артиллерийское вооружение, однако тактико-технические характеристики не позволяли ему в перспективе конкурировать с зарубежными орудиями калибра 155 мм, которые создавались в США - САО Crusader (программа AFAS), в Германии - PzH 2000, в Великобритании - AS90, в Корее - K9 и так далее", - рассказал в интервью ТАСС начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник" Павел Ковалев. Перед российскими оружейниками встала задача найти пути достижения превосходства отечественной артиллерии над зарубежной.

По словам конструктора, в середине 1990-х годов на предприятии была проведена научно-исследовательская работа (НИР) "Необитаемость", в ходе которой удалось доказать возможность построения самоходных артиллерийских комплексов на базе необитаемых высокоавтоматизированных (а в перспективе и роботизированных) дистанционно управляемых модулей.

Начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник" Павел Ковалев Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

"Впоследствии этот подход реализовался в создании нашим институтом необитаемых модулей разного калибра, начиная от пулеметных и заканчивая пушечными, - говорит он. - В силу социально-экономических причин к исследованию технических путей создания перспективной системы калибра 152 мм, способной поднять на новый уровень боевые возможности артиллерии дивизионно-армейского звена, удалось вернуться только в начале 2000-х годов, в НИР "Коалиция".

В этой работе была обоснована также целесообразность развития артиллерии на основе комплексов межвидового применения, когда полнофункциональный артиллерийский модуль становится унифицированной основой для создания линейки боевых машин на различных шасси в интересах разных видов Вооруженных сил и родов войск, например Сухопутных войск и войск береговой обороны. Вероятно, этим можно объяснить название "Коалиция", данное перспективному комплексу Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны России — заказчиком орудия Павел Ковалев, начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник"

Предприятием был разработан, изготовлен и испытан экспериментальный образец перспективного самоходного орудия, подтвердивший реализуемость заданных тактико-технических характеристик. "Результаты НИР позволили в 2006 году открыть опытно-конструкторскую работу "Коалиция-СВ" по созданию перспективного 152-миллиметрового межвидового артиллерийского комплекса, - рассказывает конструктор. - Высокий уровень предъявленных заказчиком требований, прежде всего по скорострельности, предопределил необходимость создания перспективного САО по схеме с двуствольной артиллерийской частью. Макетный образец такого САО был изготовлен и испытан на первом этапе опытно-конструкторских работ (ОКР)".

Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в цеху завода "Уралтрансмаш" Источник изображения: © Пресс-служба "Уралтрансмаша"

В 2010 году заказчик радикально изменил свою позицию, и перед разработчиками была поставлена задача создания уже на основе одноствольной артчасти комплекса "Коалиция", включающего САО на гусеничном шасси, на колесном шасси и колесную транспортно-загрузочную машину (ТЗМ). Эта задача и была реализована в последующие годы "Буревестником" в кооперации почти 30 ведущих предприятий отрасли.

Однако представленная впервые в 2015 году самоходка достаточно долго испытывалась и дорабатывалась, при том что внешне конструкция машины не сильно изменилась. "Уралтрансмаш" к 9 мая 2015 года изготовил по эскизной документации первую партию самоходных гаубиц. С того момента внешне самоходки практически не изменились. Оснащение шасси в основном осталось прежним. Достаточно большие изменения претерпели механизмы и состав приборного оснащения боевого отделения", - рассказал ТАСС генеральный директор предприятия-производителя Дмитрий Семизоров.

Генеральный директор АО "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров Источник изображения: © Пресс-служба "Уралтрансмаша"

АО "Уралтрансмаш" участвовало в опытно-конструкторской работе "Коалиция-СВ" как соисполнитель ЦНИИ "Буревестник" в части разработки шасси и варианта создания транспортно-загрузочной машины на гусеничном шасси. По результатам первых этапов выполнения ОКР было принято решение не продолжать работы по ТЗМ на гусеничном шасси Дмитрий Семизоров, генеральный директор АО "Уралтрансмаш"

Кроме работ по шасси екатеринбургский завод по техническому заданию "Буревестника" создал башни для самоходных гаубиц на гусеничном и колесном шасси. Сегодня, по словам Семизорова, этап предварительных испытаний самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" завершен.

"Одновременно с перспективным САО "Коалиция-СВ" для него создается комплект боеприпасов повышенного боевого могущества, которые разрабатываются в рамках отдельных ОКР специалистами боеприпасной отрасли. Это очень важная задача для повышения эффективности отечественной артиллерии, - рассказывает специалист ЦНИИ "Буревестник". - Проектирование артиллерийского орудия и боеприпасов для него - процессы взаимосвязанные и очень чувствительные к возникающим проблемам у разработчиков обоих компонентов системы". Этим объясняется необходимость немалого числа доработок механизмов и систем в ходе предварительных испытаний образцов, что сказывается на сроках работ.

Комплект боеприпасов в транспортно-загрузочной машине САО "Коалиция-СВ" Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

Ковалев отмечает, что все необходимые доработки осуществляются на каждой из машин опытно-промышленной партии САО "Коалиция", включая образцы из парадного расчета. "С момента первых показов на параде конструкция машины принципиально не изменилась, внедрен лишь ряд мер, направленных на повышение ее надежности и безопасности", - говорит он.

Отличия от "Мсты" и не только

В настоящее время для Минобороны России проводится модернизация комплекса "Мста-С", который является основой артиллерии бригадного звена Вооруженных сил РФ. Этот проект модернизации разработан совместно "Уралтрансмашем" и "Буревестником".

"Модернизация "Мсты" до уровня 2С19М2 обеспечила повышение скорострельности за счет совершенствования системы заряжания и оснащения комплектом цифрового управления механизмами, увеличения производительности гидросистемы и модернизации артчасти. Но стрельба по-прежнему требует ручных операций подготовки боеприпасов, - рассказывает Ковалев. - За счет оснащения модернизированной автоматизированной системой управления наведением и огнем и использования электронной карты местности повышены точностные и временные характеристики, обеспечена информационная, техническая и организационная совместимость с системой управления артиллерией тактического звена".

Принципиальным отличием "Коалиции-СВ" от самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-С", по словам гендиректора "Уралтрансмаша", является то, что боевое отделение с орудием в башне на "Коалиции" безлюдное, то есть экипаж, состоящий из трех человек, располагается в отделении управления в передней части шасси.

Перспективное САО "Коалиция-СВ" не имеет аналогов в мировой практике благодаря внедрению в конструкцию инновационных технических решений. Это, прежде всего, необитаемое роботизированное боевое отделение. Управление САО осуществляется боевым расчетом сокращенного до трех человек состава дистанционно, с автоматизированных рабочих мест в изолированном отделении шасси Павел Ковалев, начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник"

По его словам, в новом САО полностью автоматизированы процессы подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, формирование модульного метательного заряда, установку взрывателя и наведение орудия. "Тем самым обеспечивается сокращенное время подготовки первого выстрела и высокая скорострельность на любых углах возвышения орудия. Сокращается время реакции на любую внеплановую цель, что особо важно в современных условиях и не может быть обеспечено существующими образцами артиллерийского вооружения", - говорит Ковалев.

Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" в ходе испытаний на заводе Источник изображения: © Пресс-служба "Уралтрансмаша"

"Управление артиллерийским комплексом происходит дистанционно, и здесь уже не играет принципиальной роли местоположение оператора, который в принципе может располагаться вне машины. Необходим только защищенный канал для обмена информацией и передачи команд с удаленного пульта управления, - отмечает специалист "Буревестника". - Это открывает перспективы для наделения боевой машины функциями робототехнического комплекса".

Учитывая, что экипаж находится вне боевого отделения "Коалиции-СВ", а наведение орудия, заряжание боеприпасами и стрельба производятся экипажем дистанционно, то можно считать это изделие первым шагом к роботизированной российской сухопутной военной технике Дмитрий Семизоров, генеральный директор АО "Уралтрансмаш"

"Коалиция-СВ" имеет артиллерийское орудие высокой баллистики, обеспечивающее большую дальность стрельбы. "Точность стрельбы повышена благодаря бортовому комплексу автоматической корректировки стрельбы по результатам собственных траекторных измерений. Необходимый режим стрельбы обеспечивается автоматической работой системы охлаждения канала ствола впрыском охлаждающей жидкости", - отмечает специалист ЦНИИ "Буревестник".

Орудие оснащено телетепловизионным прицелом с лазерным дальномером, а также современным комплексом топопривязки и навигации, обеспечивающим интеграцию САО в единую систему управления тактического звена и одновременно автономность боевого применения САО с быстрой сменой огневой позиции Павел Ковалев, начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник"

Ввиду секретности изделия конкретные тактико-технические характеристики специалист не приводит, однако отмечает, что благодаря своему техническому совершенству "Коалиция-СВ" превосходит лучшие зарубежные и отечественные аналоги "по дальности стрельбы в 1,3-1,7 раза, точности стрельбы - в 1,5-3 раза, скорострельности - в 1,5 раза и времени решения боевой задачи - в 1,5-3 раза".

Ближайшим аналогом "Коалиции-СВ" за рубежом, по мнению генерального директора "Уралтрансмаша", можно считать 155-миллиметровую самоходную гаубицу Donar немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann, в которой экипаж из двух человек размещен отдельно от боевого отделения в части шасси. "Но по ряду тактико-технических характеристик, например возимого боезапаса и некоторых других, она уступает "Коалиции-СВ", - признается Семизоров, добавляя, что основным отличием по тактико-техническим характеристикам "Коалиции" от 2С19М2 "Мста-С" является дальность стрельбы.

Самоходные гаубицы "Мста-С" Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

"Баллистическое решение орудия "Коалиции-СВ" позволяет вести стрельбу на дальности перспективных зарубежных аналогов. По скорострельности и точности наведения, по своим ходовым качествам эти гаубицы близки друг другу", - отмечает он.

Как и на "Мсте", на новой самоходке реализован режим огневого налета. До недавнего времени эта задача в российской артиллерии была нереализуема. По словам Ковалева, этот режим стрельбы заключается в том, что "последовательно выпущенные на разных углах возвышения орудия несколько снарядов одновременно подлетают к цели, обеспечивая ее эффективное поражение". Его реализация на перспективном САО, добавляет конструктор, стала возможной благодаря наличию высокоточных мощных приводов наведения орудия, а также высокой скорострельности.

"Наличие у орудия такого режима стрельбы существенно облегчает решение огневой задачи и возможность быстрого противоогневого маневра. Выполнив огневой налет, экипаж быстро переводит САО на резервную огневую позицию, уходя от ответного удара, наносимого противником по результатам засечки координат стреляющего САО", - поясняет Ковалев.

Высокий потенциал

Улучшены в "Коалиции" условия для экипажа. Он размещается не в башне, как это было в самоходках-предшественницах, а в изолированном отделении управления в шасси САО. "Это отделение имеет современную систему жизнеобеспечения с кондиционированием и автоматизированные рабочие места, с которых расчет дистанционно управляет артиллерийским модулем, - говорит Ковалев. - Таким путем обеспечены улучшенные условия обитаемости, высокая защищенность расчета от поражающих факторов и реализован новый уровень эргономического обеспечения работы артиллеристов".

Условия боевой работы экипажа "Коалиции-СВ" отличаются от условий экипажа самоходной гаубицы 2С19М2 "Мста-С", так как в ней заряжающему приходится выполнять ряд ручных операций с зарядом, который весит около 16 кг Дмитрий Семизоров, генеральный директор АО "Уралтрансмаш"

В рамках ОКР "Коалиция-СВ" были разработаны три изделия: самоходное артиллерийское орудие на гусеничном и колесном шасси, а также транспортно-загрузочная машина (ТЗМ).

"Коалиция-СВ" на колесном шасси Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

Что касается выбора шасси для колесного варианта САО и транспортно-загрузочной машины, то модель "КамАЗ-6560", по ориентировочным расчетам, вполне подходила по параметрам грузоподъемности и проходимости. "Несмотря на то что масса артиллерийского модуля в ходе проектирования оказалась несколько выше заданной, пробеговые испытания колесного САО в определенном программой объеме не выявили отказов шасси, вызванных перегрузкой, - говорит Ковалев. - А вот стрельбовые испытания колесного САО были несколько смещены по срокам по отношению к гусеничному. Было признано целесообразным начать их после того, как будет окончательно отлажен и доработан по результатам испытаний артиллерийский модуль гусеничного САО. Поскольку модули унифицированы, это позволило сэкономить немало средств".

Сегодня после выполнения необходимых доработок колесное САО проходит испытания. "ТЗМ на этом же шасси уже прошла все необходимые испытания и готова к серийному производству. Она предназначена для доставки на позицию готовых к стрельбе боеприпасов в объеме полутора-двух возимых боезапасов САО. Современная система навигации позволяет ТЗМ прибыть в точку расположения САО с точностью до 10 м", - говорит конструктор ЦНИИ "Буревестник".

Транспортно-загрузочная машина (ТЗМ) на базе "КамАЗ-6560" из состава комплекса "Коалиция-СВ" Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

Введение в состав артиллерийского комплекса автоматизированной ТЗМ позволило сократить время пополнения возимого боезапаса САО. Это вполне по силам экипажу из двух человек с использованием собственных механизмов ТЗМ и загрузочных механизмов САО Павел Ковалев, начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник"

"Коалиция-СВ" использует шасси танка Т-90. По словам специалиста "Буревестника", эта платформа была выбрана "как наиболее маневренная и грузоподъемная на момент постановки ОКР". "Проведенные предварительные испытания САО показали, что это шасси на узлах танка Т-90 в целом оправдало ожидания разработчиков артустановки. Естественно, что в дальнейшем можно будет рассматривать возможность размещения на платформе "Армата" артиллерийского боевого модуля от "Коалиции", - говорит Ковалев, подчеркивая, что это одна из перспектив дальнейшей модернизации комплекса.

Транспортировка с территории завода "Уралтрансмаш" комплексов "Коалиция-СВ" Источник изображения: © Пресс-служба "Уралтрансмаша"

Один из главных результатов ОКР "Коалиция-СВ" — создание полнофункционального 152-миллиметрового артиллерийского унифицированного модуля, который можно использовать как основу для разработки боевых машин на различных шасси для потребностей Сухопутных войск, войск береговой обороны, а в перспективе и кораблей ВМФ. Стала реальной возможность построения на базе этого модуля высокоэффективных роботизированных разведывательно-огневых систем. Это характеризует потенциал "Коалиции" как очень высокий Павел Ковалев, начальник Научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник"

Генеральный директор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров заверил, что после проведения всех видов испытаний и принятия на вооружение предприятие готово приступить к серийному производству и поставке изделия 2С35 "Коалиция-СВ" в российскую армию. Сейчас же комплекс проходит войсковую эксплуатацию.

Роман Азанов

ТАСС благодарит пресс-службу концерна "Уралвагонзавод" за помощь в организации интервью, а также предоставленные фото- и видеоматериалы