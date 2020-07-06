Сухопутной гаубицей "Коалиция-СВ" вооружат российские боевые корабли

Начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник" Павел Ковалев пояснил, что еще на этапе научно-исследовательской работы была обоснована целесообразность развития артиллерии на основе комплексов межвидового применения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" позволяют вооружить им не только сухопутные части, но и корабли ВМФ России. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ "Буревестник", где разработали данную установку, Павел Ковалев.

"Специалисты "Буревестника" очень высоко оценивают потенциал "Коалиции": созданный 152-миллиметровый артиллерийский унифицированный модуль в перспективе можно не только использовать как основу для разработки боевых машин на различных шасси для потребностей Сухопутных войск и береговой обороны, но и устанавливать на корабли Военно-морского флота", - сказал он.

Собеседник пояснил, что еще на этапе научно-исследовательской работы в начале 2000-х годов была обоснована целесообразность развития артиллерии на основе комплексов межвидового применения, когда полнофункциональный артиллерийский модуль становится унифицированной основой для создания целой линейки боевых машин.

"Вероятно, этим можно объяснить название "Коалиция", данное перспективному комплексу Главным ракетно-артиллерийским управлением Минобороны России", - отметил Ковалев.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

На "Коалиции-СВ" установлена пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше аналогичного показателя других артиллерийских систем. Этого удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания. Также в комплект вооружения входит дистанционно управляемая установка с пулеметом "Корд". Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод", испытания самоходного орудия завершатся в 2022 году.