Войти
Военное обозрение

Bulgarian Military: Индия готова отказаться от покупки Су-57 в пользу F-35

742
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Болгарский военно-тематический портал Bulgarian Military со ссылкой на индийские источники пишет о планах Индии на истребители пятого поколения. При этом в издании озвучивается несколько странная информация.

Авторы в статье от 2 июля 2020 года пишут о том, что Индия «может отказаться от российского Су-57 в пользу американского F-35». Странность хотя бы в том, что Индия пока и не высказывала намерений по приобретению российского самолёта пятого поколения Су-57, которого, кстати, пока нет на вооружении и ВКС России.

Напомним, что индийская сторона вышла из совместного с РФ проекта по созданию новейшего истребителя – FGFA, выставив целую серию претензий: от высокой стоимости до «не соответствующих пятому поколению истребительной авиации двигателей».

Из статьи болгарского издания:

По некоторым данным, стоимость обновленной версии Су-57 будет варьироваться от 150 до 200 миллионов долларов, а с учётом того, что Индия планирует приобрести несколько сотен истребителей пятого поколения, очевидно, что речь идет о миллиардах долларов.

Откуда у авторов этого материала данные о «200 млн долларов» за российский самолёт, остаётся только догадываться.

При этом дальнейшая фраза говорит о том, что свои цифры издание берёт, что называется, «с потолка»:

Учитывая, что экспортная стоимость американских F-35 составляет около 120-140 миллионов долларов, и этот боевой самолет был замечен при выполнении военных операций, Индия, вероятно, действительно откажется от российских истребителей.

На данный момент экспортная стоимость американских F-35, если верить официальным данным американского производителя, упала ниже 100 млн долларов. Правда, есть и один нюанс – в этой цене не учтено будущее сверхдорогое обслуживание истребителя пятого поколения. Одно обновление его программного обеспечения обходится в несколько миллионов долларов ежегодно, не говоря уже о логистике поставок комплектующих.

Немаловажный момент: а готовы ли США поставлять свои F-35 в Индию, учитывая её контракт с Россией на поставку ЗРК С-400?

Есть мнение, что пройдёт и ещё несколько лет, а в прессе, включая индийскую, всё ещё будут размышлять, на каком же варианте истребителя Индии остановиться. В то же время у китайского соседа Индии в распоряжении будут десятки (а то и сотни) истребителей нового поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
FGFA
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
07.11.2011
Американские истребители атакуют ПАК ФА
22.06.2011
Системный подход и проблемы развития
28.01.2011
Дружба как прикрытие
20.10.2010
Догоняя Соединенные Штаты
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники