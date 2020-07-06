Bulgarian Military: Индия готова отказаться от покупки Су-57 в пользу F-35

Источник изображения: topwar.ru

Болгарский военно-тематический портал Bulgarian Military со ссылкой на индийские источники пишет о планах Индии на истребители пятого поколения. При этом в издании озвучивается несколько странная информация.

Авторы в статье от 2 июля 2020 года пишут о том, что Индия «может отказаться от российского Су-57 в пользу американского F-35». Странность хотя бы в том, что Индия пока и не высказывала намерений по приобретению российского самолёта пятого поколения Су-57, которого, кстати, пока нет на вооружении и ВКС России.

Напомним, что индийская сторона вышла из совместного с РФ проекта по созданию новейшего истребителя – FGFA, выставив целую серию претензий: от высокой стоимости до «не соответствующих пятому поколению истребительной авиации двигателей».

Из статьи болгарского издания:

По некоторым данным, стоимость обновленной версии Су-57 будет варьироваться от 150 до 200 миллионов долларов, а с учётом того, что Индия планирует приобрести несколько сотен истребителей пятого поколения, очевидно, что речь идет о миллиардах долларов.

Откуда у авторов этого материала данные о «200 млн долларов» за российский самолёт, остаётся только догадываться.

При этом дальнейшая фраза говорит о том, что свои цифры издание берёт, что называется, «с потолка»:

Учитывая, что экспортная стоимость американских F-35 составляет около 120-140 миллионов долларов, и этот боевой самолет был замечен при выполнении военных операций, Индия, вероятно, действительно откажется от российских истребителей.

На данный момент экспортная стоимость американских F-35, если верить официальным данным американского производителя, упала ниже 100 млн долларов. Правда, есть и один нюанс – в этой цене не учтено будущее сверхдорогое обслуживание истребителя пятого поколения. Одно обновление его программного обеспечения обходится в несколько миллионов долларов ежегодно, не говоря уже о логистике поставок комплектующих.

Немаловажный момент: а готовы ли США поставлять свои F-35 в Индию, учитывая её контракт с Россией на поставку ЗРК С-400?

Есть мнение, что пройдёт и ещё несколько лет, а в прессе, включая индийскую, всё ещё будут размышлять, на каком же варианте истребителя Индии остановиться. В то же время у китайского соседа Индии в распоряжении будут десятки (а то и сотни) истребителей нового поколения.