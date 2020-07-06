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ТАСС

В Рязани в 2021 году создадут наноспутник для калибровки наземных радиотелескопов

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Аппарат будет передавать специализированные тестовые сигналы для астрофизических измерений

ТАСС, 3 июля. Ученые Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина (РГРТУ) в 2021 году планируют передать корпорации "Энергия" космический наноспутник "Циолковский-Рязань", предназначенный для настройки наземных радиотелескопов. Накануне Роскосмос расширил лицензию вуза на разработку и изготовление ракетно-космической техники, сообщил ТАСС ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

С 2015 года рязанский вуз участвует в эксперименте "Радиоскаф" ракетно-космической корпорации "Энергия", целью которого является отработка аппаратуры наноспутника, в том числе прием и ретрансляция информации на наземные пункты радиолюбительской связи.

"В июне 2020 года Рязанский государственный радиотехнический университет получил обновленную расширенную лицензию "Роскосмоса", которая позволяет не только обрабатывать космическую информацию, но и разрабатывать и изготавливать изделия ракетно-космической техники в части автоматических космических аппаратов. Уже в конце 2021 года запланирована отправка на орбиту первого спутника "Циолковский-Рязань", который будет доставлен в космос грузовым кораблем "Прогресс". Ранее мы работали только над экспериментальными учебно-научными моделями космических аппаратов", - сообщил он.

Как пояснил Михаил Чиркин, названием спутника разработчики и ученые решили подчеркнуть связь основоположника космической теории с Рязанской землей, где Циолковский родился и провел детство. На данный момент создан прототип спутника, на котором отрабатываются модули бортовой аппаратуры. Объем спутника - 3 кубических дециметра, масса - около 4 килограммов. Для изготовления комплектующих спутника вуз готов использовать мощности ведущих рязанских предприятий ОПК.

По словам проректора вуза Сергея Гусева, аппарат будет передавать специализированные тестовые сигналы для астрофизических измерений, что позволит калибровать радиотелескопы, расположенные в наземных центрах, принимающих сигналы от дальних галактических объектов.

Создание "Циолковского" - не единственный проект, связанный с космосом, который реализуют в вузе. Обработкой аэрокосмических изображений в Рязани многие годы занимается НИИ "Фотон", который является структурным подразделением РГРТУ, а также кафедры университета. По словам ректора вуза, расширение лицензии Роскосмоса позволит университету перейти от разработки алгоритмов и программного обеспечения к созданию бортовых и наземных космических устройств.

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