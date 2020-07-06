Российские подлодки в Северной Атлантике встревожили НАТО

В конце 2019 года не менее 10 российских подлодок участвовали в учениях в Северной Атлантике, сообщили СМИ со ссылкой на источники в НАТО.

Представители НАТО и военные аналитики считают, что учения стали "самыми масштабными после окончания холодной войны". Учениями, по мнению источников Wall Street Journal, Россия не только продемонстрировала "силу и амбиции" по "защите территорий", но и устроила "демонстрацию мощи в Атлантике", передает ТАСС.

США и их союзники, как пишет WSJ, заявляют, что Россия все чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в районах, где они якобы могут нести угрозу кораблям НАТО. Как заявил руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, наблюдается "больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени".

WSJ также приводит сообщение командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, заявившего в марте, что "расширилась география районов, в которых североморцы занимаются плановой боевой учебой".

Напомним, в Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России.

Антон Антонов