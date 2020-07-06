Войти
Деловая газета "Взгляд"

Российские подлодки в Северной Атлантике встревожили НАТО

354
0
+1
Источник изображения: mil.ru

В конце 2019 года не менее 10 российских подлодок участвовали в учениях в Северной Атлантике, сообщили СМИ со ссылкой на источники в НАТО.

Представители НАТО и военные аналитики считают, что учения стали "самыми масштабными после окончания холодной войны". Учениями, по мнению источников Wall Street Journal, Россия не только продемонстрировала "силу и амбиции" по "защите территорий", но и устроила "демонстрацию мощи в Атлантике", передает ТАСС.

США и их союзники, как пишет WSJ, заявляют, что Россия все чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в районах, где они якобы могут нести угрозу кораблям НАТО. Как заявил руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, наблюдается "больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени".

WSJ также приводит сообщение командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, заявившего в марте, что "расширилась география районов, в которых североморцы занимаются плановой боевой учебой".

Напомним, в Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России.



Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
СФ
Похожие новости
30.06.2020
"Их злит…". Чем вызваны учения НАТО в Северной Атлантике
31.07.2019
Богатыри Невы
07.11.2018
Нужны ли ЗРК подплаву?
06.11.2018
Привет из России: Ту-142 создал нештатную ситуацию в НАТО
14.12.2016
Средиземное море: пять российских подводных лодок "теневого" патруля (Il Giornale, Италия)
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники