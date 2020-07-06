В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19

О ходе испытания вакцины от коронавирусной инфекции рассказали в Министерстве обороны России. Клинические испытания нового препарата в настоящее время проводятся военными медиками совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. "По прошествии двух недель после вакцинации препаратом у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано", - рассказали в Минобороны.

Отмечается, что добровольцы 1-й группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья никто не предъявляет. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений, по данным военных, не зарегистрировано.

Что же касается участников эксперимента из состава 2-й группы, которым первый компонент вакцины ввели 23 июня, (второй компонент им будет введен на 21-е сутки) они также чувствуют себя хорошо. Осложнений или побочных реакций ни у кого из добровольцев не зафиксировано.

Все испытуемые, отмечают в Минобороны, в настоящее время находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. "Специалисты проводят ежедневные осмотры, а также весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом исследований и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа", - заключили в военном ведомстве.

Напомним, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48-й?Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прежде на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России на крупных и мелких животных были проведены доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

16 июня министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко. По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев был проведен окончательный отбор 1-й группы участников эксперимента в составе 18 человек.18 июня они прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй.

После получения по результатам обследования первой группы добровольцев первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, 23 июня вакцина была введена еще двадцати прошедшим отбор добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через 3 недели после первой вакцинации им по показаниям будет введен второй компонент вакцины.

Добровольцы изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

В число участников эксперимента входят как военнослужащие Вооруженных Сил РФ (офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в войсках РХБ защиты и медицинский учреждениях Минобороны России), так и гражданские добровольцы.

Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля текущего года.

Иван Петров