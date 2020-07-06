Войти
Российская газета

В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19

722
0
+1

О ходе испытания вакцины от коронавирусной инфекции рассказали в Министерстве обороны России. Клинические испытания нового препарата в настоящее время проводятся военными медиками совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. "По прошествии двух недель после вакцинации препаратом у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано", - рассказали в Минобороны.


Отмечается, что добровольцы 1-й группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья никто не предъявляет. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений, по данным военных, не зарегистрировано.

Что же касается участников эксперимента из состава 2-й группы, которым первый компонент вакцины ввели 23 июня, (второй компонент им будет введен на 21-е сутки) они также чувствуют себя хорошо. Осложнений или побочных реакций ни у кого из добровольцев не зафиксировано.

Все испытуемые, отмечают в Минобороны, в настоящее время находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин. "Специалисты проводят ежедневные осмотры, а также весь спектр лабораторных и инструментальных исследований, предусмотренных протоколом исследований и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа", - заключили в военном ведомстве.

Напомним, 26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48-й?Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прежде на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России на крупных и мелких животных были проведены доклинические испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

16 июня министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах на базе Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко. По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев был проведен окончательный отбор 1-й группы участников эксперимента в составе 18 человек.18 июня они прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй.

После получения по результатам обследования первой группы добровольцев первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, 23 июня вакцина была введена еще двадцати прошедшим отбор добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через 3 недели после первой вакцинации им по показаниям будет введен второй компонент вакцины.

Добровольцы изолированы в стационаре и находятся под постоянным наблюдением наиболее опытных специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

В число участников эксперимента входят как военнослужащие Вооруженных Сил РФ (офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в войсках РХБ защиты и медицинский учреждениях Минобороны России), так и гражданские добровольцы.

Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля текущего года.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
15.06.2020
На особом попечении: что ждет главный храм Вооруженных сил
21.05.2020
Шойгу заявил о готовности госпиталей Минобороны принимать население с коронавирусом
06.05.2020
Военная авиация подключилась к битве с коронавирусом
08.04.2020
Минобороны РФ сформировало 49 групп для выявления носителей коронавируса
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
12.03.2018
Эра инноваций для государства и армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники