Украинская армия намерена направить ПТРК Javelin и БЛА Bayraktar на Донбасс

В опубликованном 2 июля 2020 года интервью главнокомандующего вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака информационному агентству министерства обороны Украины АрміяInform, в числе прочего, заявлено о намерении усилить развертываемые в зоне боевых действий на Донбассе бригады украинской армии полученными американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin, а также отработать применение приобретенных турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 "с боевым поражением цели".

(с) АрміяInform

Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. В тот же день украинское правительство утвердило Программу деятельности кабинета министров Украины, в которой подтвердило неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Участие в этой программе, как и дальнейшая помощь наших иностранных партнеров, является критически важной для защиты Украины от внешней агрессии. Какие новые возможности открываются перед нашей страной после такого решения Альянса, корреспондент АрмияИnform спросил в эксклюзивном интервью главнокомандующего вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака.

- Недавно НАТО предоставило Украине статус члена Программы расширенных возможностей. На Ваш взгляд, почему это решение руководства Альянса принято именно сейчас и в каких вопросах можно рассчитывать на оживление и даже прорыв в сотрудничестве с этой организацией уже в ближайшее время?

- Решение о предоставлении нашей стране статуса партнера с расширенными возможностями принято Альянсом точно не спонтанно и не как своеобразный аванс для Украины. Это решение свидетельствует о признании странами НАТО значительного прогресса нашего государства в реформировании, в частности, сектора безопасности и обороны. Это свидетельство того, что политическое и военное руководство Организации Североатлантического договора рассматривает наше государство как стратегического и прогнозируемого партнера, который имеет целью стать полноправным членом самой мощной в мире системы коллективной безопасности. Это - результат длительной и кропотливой работы наших военных и дипломатов.

Теперь о новых возможностях Украины. Этот статус открывает более широкие возможности для нашей армии, в частности, в секторальной совместимости с НАТО, доступу практически ко всем учениям Альянса, обмену разведданными, усилению сотрудничества по поддержанию безопасности в Черном море и т.д. Вооруженные силы Украины стремятся максимально эффективно использовать возможности, которые предоставляет программа. Да, есть заинтересованность в привлечении к механизму кризисных консультаций на их ранних стадиях. Определенный опыт мы получили, участвуя в подготовке Оценки ситуации безопасности в Черноморском регионе в прошлом году и готовы продолжить эту взаимовыгодное практику.

Также мы заинтересованы в более интенсивном привлечении подразделений вооруженных сил Украины к мероприятиям индивидуальной и коллективной подготовки, организуют и проводят в НАТО, в частности, к учениям по тематике статьи 5 Вашингтонского договора. Среди прочего, и по сценариям коллективной обороны и кризисного реагирования.

Кроме того, рассматриваем возможность занятия должностей в штабах Альянса, которые будут связаны с выполнением задач более функционального направления, а не только с тематикой военного сотрудничества.

Уверен: предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей будет обоюдновыгодным как Альянса, так и для Украины.

- На Ваш взгляд, какая заинтересованность стран-членов Альянса в тесном сотрудничестве с Украиной?

- Надо признать всем, что независимая, демократическая, суверенная и сильная Украина - ключ к европейской безопасности. Кроме того, офицеры НАТО уже много позаимствовали из боевого опыта наших воинов.

"Масштабное реформирование армии - это наше домашнее задание. Никто нашу работу за нас не будет выполнять"

- Какие главные итоги сотрудничества со странами-членами Альянса за годы российско-украинской войны?

- Еще раз хочу отметить вот что: масштабное реформирование армии - это наше домашнее задание. Никто нашу работу за нас не будет выполнять.

В то же время констатирую тот факт, что значительный вклад в развитие и укрепление нашей армии сделали и продолжают делать партнеры из армий стран-членов Альянса. Речь идет как об их всестороннюю консультативно-совещательной помощи, так и о масштабной многолетней практической поддержке. В нынешних условиях отражения внешней агрессии помощь наших иностранных партнеров является критически важной.

Один из аспектов этой помощи - это возможность для украинских военнослужащих совершенствовать знания и навыки, которые позволят успешно выполнять задачи в составе многонациональных военных формирований. Ведь это и есть одна из важных целей оборонной реформы на Украине.

Напомню: для повышения оперативных и боевых возможностей наших подразделений с 2015 года на Украине действуют тренировочные миссии ведущих стран мира. Сейчас их развернуто четыре - американская, британская, канадская и литовская. Инструкторы от еще пяти стран осуществляют подготовку личного состава украинской армии.

В частности, с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонов и три бригады. В период 2015-2019 годов с участием британских инструкторов (операция "Орбитал". - Авт.) подготовлено более 17500 военнослужащих вооруженных сил Украины и более 17000 наших военных подготовлено с участием канадских инструкторов (операция "Юнифайер". - Авт.). Литовская же тренировочная миссия помогает готовить личный состав Сил специальных операций и механизированных, десантно-штурмовых подразделений, а также снайперов. Другая важная задача этой миссии - воспитание лидеров старшинско-сержантского состава.

- А по материально-технической помощи Украине ...

- Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом (получателем. - Авт.) помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса.

Имею в виду выделение средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используют как для закупки оборудования для насущных потребностей украинской армии, утилизации боеприпасов, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и предоставление союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи для выработки концептуальных основ развития вооруженных сил Украины. Поэтому я еще раз выражаю искреннюю благодарность всем странам-союзницам, которые активно нам помогают.

К примеру, за период 2014-2020 годов мы получили помощи только от американских коллег на сумму более 490 млн долларов США. Перечень предоставляемого оборудования достаточно широк: от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперскои борьбы и радиолокационных станций.

В этом году перечень оборудования в рамках помощи от США включает более 30 наименований. Все это существенно повышает наши способности по сдерживанию российского агрессора. Кроме того, недавно доставили новую партию закупленных Минобороны Украины современных противотанковых комплексов и ракет к ним.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А войско должно быть обученным проводить и наступательные операции..."

- Вы упомянули об американских противотанковых комплексах, и у меня сразу вопрос о готовности их применения, как и по "Байрактару".

- Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС [Операция объединенных сил, ранее АТО], активно отрабатывается тактика применения "Джавелинов". Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать "Джавелинами". Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применение беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели.

- А какие еще изменения произошли в программе подготовки бригад перед направления в район ООС?

- Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обучена и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий...

- Это значит, что освобождение оккупированной части Донбасса, на Ваш взгляд, возможно не только дипломатическим путем?

- Я отвечаю за боеспособность армии, за ее развитие, за ее готовность адекватно реагировать на вызовы современности. Ваш вопрос - это вопрос к руководству государства, политикам... От себя скажу, сейчас предпринимаются огромные усилия со стороны Президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация убралась с Донбасса. Продолжает давить на Кремль и прогрессивный мир. И эта поддержка наших зарубежных партнеров сверхважная. При этом следует помнить, что сильная армия - это всегда серьезный аргумент при переговорах...

Но должен сказать, что для победы недостаточно только громких заявлений о готовности идти вперед! Последствия популизма мы уже неоднократно пожинали. Безответственные заявления часто только вредят и войскам, и обществу. К любым задачам войска надо готовить. Профессионально, по-современному, до седьмого пота... Для этого нужно время, ресурсы. Сейчас армия реально продолжает свое развитие, технически укрепляется, учится по современным программам и приобретенному передовому опыту. Мы не останавливаемся. Продолжается подготовка наших подразделений по стандартам НАТО, вооруженные силы приобретают совместимость с подразделениями стран-партнеров. Но, я, как главнокомандующий ВСУ, объективно оценивая результаты этой работы, хотел бы большего прогресса. Как и в реформировании армии в целом. Нам нужен быстрый темп реформ.

"Смена вывески - это не реформа"

- А какими темпами происходит построение в нашей армии новой системы логистики?

- В результате реформирования системы логистического обеспечения должен быть создан единый орган военного управления, а главное - эффективный, который будет обеспечивать войска всеми видами вооружения, военной техники и материально-техническими средствами. Сейчас реформу системы логистики армии я оцениваю как такую, что находится только на начальном этапе. Кардинальных, системных изменений, к сожалению, пока нет. Фактически, кроме смены вывески и определенных структурных переформатирований, других результатов не вижу. Мало изменить названия структурных подразделений, важно ввести новые принципы организации снабжения имущества в войска. Надо определиться с типовой моделью такого центра, их количеством, местоположением. Главное требование к новой системе логистики - эффективность. Минимум бумажной работы, зато электронный учет. Все должно быть продумано до мелочей. Минимум документальной работы для командиров на оформление заявки на необходимое имущество, минимальное плечо подвоза, максимально загружена машина. А не так, как иногда сегодня, по двум или четырем шинами машину направляют за нескольких сот километров. Примеры организации эффективной системы логистики есть и в армиях наших партнеров, есть и на Украине во многих известных компаниях. Я поставил задачу значительно ускорить работу по созданию современной системы логистики.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак (с) АрміяInform