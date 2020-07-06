В Саудовской Аравии подписан контракт на производство нового бронеавтомобиля Dahna

Оригинал взят у коллеги dambiev в В Саудовской Аравии подписан контракт на производство нового бронеавтомобиля "Дахна" 4х4

2 июля 2020 года Главное управление военной промышленности Саудовской Аравии подписало с Корпусом пограничной охраны МВД КСА контракт на производство и поставку новых легкобронированных автомобилей "Дахна" 4х4 национальной разработки.

Производство новых бронеавтомобилей будет налажено на мощностях государственной компании Armored Vehicles and Heavy Equipment Factory, расположенной вблизи г. Даммам. Предприятие располагает производственным комплексом общей площадью 200 тыс. м.

На церемонии подписания контракта глава Главного управления военной промышленности Саудовской Аравии Ахмед Аль-Охали сообщил, что производство нового автомобиля "Дахна" входит в стратегическую программу поддержки и развития национальной оборонной промышленности. Бронеавтомобиль "Дахна" прошел все стандартные испытания и соответствует всем требованиям и спецификациям для применения в силовых структурах Королевства.