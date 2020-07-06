Главком ВКС назвал срок завершения испытаний космического комплекса «Благовест»

В сентябре планируется завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами «Благовест» на геостационарной орбите, сообщил главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Суровикин также сообщил, что в 2022 начнется "развертывание перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа", а в 2023 году – "развертывание высокоорбитальной космической системы разведки", пишет "Красная звезда".

"К 2024 году предусмотрено развертывание орбитальной группировки космических аппаратов", – приводит слова Суровикина ТАСС.

Суровикин сообщил, что Россия создает унифицированную систему "Топаз", которая позволяет управлять спутниками на всех орбитах.

Как рассказал главком ВКС, "приняты в эксплуатацию и поставлены на боевое дежурство радиолокационные станции высокой заводской готовности системы предупреждения о ракетном нападении в городах Орск, Барнаул, Енисейск, оптический комплекс системы контроля космического пространства "Прицел", лазерный комплекс специального назначения "Пересвет", первая станция загоризонтного обнаружения "Контейнер-ЗМ".

На сибирском, восточном и калининградском направлениях ведутся работы по созданию еще трех станций "Контейнер-ЗМ". Станции будут контролировать воздушное пространство со всех направлений, передает РИА "Новости".

Доля современных вооружений в ВКС составляет уже более 70%.

Россия до 2030 года модернизирует ряд действующих радиолокационных станций Системы предупреждения о ракетном нападении в разных регионах и построит новые на Дальнем Востоке.

Суровикин также рассказал, что летные испытания ракеты-носителя "Ангара" включают три пуска легкой версии ракеты, помимо шести пусков тяжелого носителя.

Напомним, первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года, Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520".

Второй аппарат этой серии был запущен 19 апреля 2018 года с Байконура, ему был присвоен порядковый номер "Космос-2526".

Третий спутник "Благовест" был запущен с космодрома Байконур 21 декабря 2018 года, ему присвоили порядковый номер "Космос-2533".

Четвертый спутник запустили 6 августа 2019 года, порядковый номер – "Космос-2539".

Антон Антонов