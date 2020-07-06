Главком ВКС рассказал, что летные испытания легкой "Ангары" будут включать три пуска

Ракета легкого класса "Ангара-1.2" во время заправки топливом на космодроме Плесецк.

Сейчас выполнены два квалификационных пуска, отметил генерал-полковник Сергей Суровикин

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Три пуска легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" потребуются для проведения летных испытаний. Об этом сообщил главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин.

"В рамках опытно-конструкторской работы на космодроме Плесецк проходят летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара", которые предусматривают шесть пусков ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" и три пуска ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", - рассказал Суровикин в интервью газете "Красная звезда".

Главком уточнил, что сейчас выполнены два квалификационных пуска. "До конца текущего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", подготовка к которому организована в установленном порядке", - пояснил Суровикин.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока были проведены только два запуска, оба с космодрома Плесецк. Легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Ранее представитель Научно-исследовательского института космических систем (НИИ КС) имени А. А. Максимова (филиал Центра им. М. В. Хруничева) Юрий Клименко сообщил, что тяжелая ракета "Ангара-А5" в рамках летных испытаний будет запущена шесть раз.