Войти
ТАСС

Главком ВКС рассказал, что летные испытания легкой "Ангары" будут включать три пуска

517
0
0
Ракета легкого класса "Ангара-1.2" во время заправки топливом на космодроме Плесецк
Ракета легкого класса "Ангара-1.2" во время заправки топливом на космодроме Плесецк.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сейчас выполнены два квалификационных пуска, отметил генерал-полковник Сергей Суровикин

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Три пуска легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" потребуются для проведения летных испытаний. Об этом сообщил главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин.

"В рамках опытно-конструкторской работы на космодроме Плесецк проходят летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара", которые предусматривают шесть пусков ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" и три пуска ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2", - рассказал Суровикин в интервью газете "Красная звезда".

Главком уточнил, что сейчас выполнены два квалификационных пуска. "До конца текущего года запланирован очередной квалификационный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", подготовка к которому организована в установленном порядке", - пояснил Суровикин.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока были проведены только два запуска, оба с космодрома Плесецк. Легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

Ранее представитель Научно-исследовательского института космических систем (НИИ КС) имени А. А. Максимова (филиал Центра им. М. В. Хруничева) Юрий Клименко сообщил, что тяжелая ракета "Ангара-А5" в рамках летных испытаний будет запущена шесть раз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Плесецк
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
04.10.2019
Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год
05.10.2015
Наши козыри – «Ангара» и «Феникс»
05.10.2015
Запуск ракеты-носителя "Рокот" с европейским спутником Sentinel-3A может быть перенесен на конец декабря - источник
06.11.2012
Оборонный кластер Поморья
19.03.2009
Огневые испытания РН "Ангара" начнутся в марте-апреле этого года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники