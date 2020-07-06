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Вестник Мордовии

В турецкий танк М60 производства США попала старая советская ракета

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Курдские боевики подбили ПТУРом очередной турецкий танк. На этот раз жертвой советского "Конкурса" стал М60 американского производства.

В Сети появилось видео случившегося. Противотанковый комплекс был использован для атаки на турецкую военную базу. Боевая машина скрывалась за одним из ангаров, при этом башня была повернута орудием в сторону кормы.



Источник изображения: vestnik-rm.ru

Неподалеку размещалась группа военнослужащих. Одновременно с территории части выезжал бронеавтомобиль.

Ракета ударила точно в заднюю часть башни. Раздался мощный взрыв. Хотя внутреннее оборудование, наверняка, было повреждено, к фатальным последствиям это не привело. М60 не загорелся и не взорвался.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Возможно, на борту просто не было боекомплекта. Иначе все могло закончиться более печально, как уже бывало до этого не раз.

Дмитрий Лемешко

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
М-60
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