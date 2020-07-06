В турецкий танк М60 производства США попала старая советская ракета

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Курдские боевики подбили ПТУРом очередной турецкий танк. На этот раз жертвой советского "Конкурса" стал М60 американского производства.

В Сети появилось видео случившегося. Противотанковый комплекс был использован для атаки на турецкую военную базу. Боевая машина скрывалась за одним из ангаров, при этом башня была повернута орудием в сторону кормы.

«Рабочая партия Курдистана» подбила из ПТРК танк M60 турецкой армии. pic.twitter.com/XUfsqcaRoN — Белый лев (@brokly990) July 2, 2020

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Неподалеку размещалась группа военнослужащих. Одновременно с территории части выезжал бронеавтомобиль.

Ракета ударила точно в заднюю часть башни. Раздался мощный взрыв. Хотя внутреннее оборудование, наверняка, было повреждено, к фатальным последствиям это не привело. М60 не загорелся и не взорвался.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Возможно, на борту просто не было боекомплекта. Иначе все могло закончиться более печально, как уже бывало до этого не раз.

Дмитрий Лемешко