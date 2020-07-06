Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков

Авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты и новейшие самолеты

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 20 авиаполков в Воздушно-космических силах (ВКС) России перешли за пять лет на новую технику. Об этом сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

"<...> На новую технику перевооружены более 20 авиаполков", - сказал он в опубликованном в пятницу интервью газете "Красная звезда".

По словам Суровикина, состав вооружения и военной техники ВКС за последние пять лет существенно изменился. В соответствии с государственным оборонным заказом авиасоединения с 2015 года ежегодно получают современные летательные аппараты, такие как новейшие самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и ряд других.

Беспилотные комплексы средней и большой дальности

Войска начнут получать разведывательно-ударные беспилотные комплексы средней и большой дальности с 2021 года.

По его словам, "одним из важнейших направлений является разработка разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности".

"Оснащение подразделений беспилотной авиации комплексами средней и большой дальности спланировано с 2021 года", - сказал главком.

Он подчеркнул, что особое внимание при разработке уделяется интеграции беспилотных летательных аппаратов в существующие и перспективные разведывательно-ударные комплексы Вооруженных сил РФ, совместное применение в боевых порядках пилотируемой авиации.

Суровикин также сообщил, что в начале 2020 года первый серийный образец беспилотного комплекса средней дальности после завершения испытаний поставлен в учебный центр для освоения и подготовки инструкторско-преподавательского состава.

ЗРК С-350 "Витязь"

Поставка в войска зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" позволит в четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет. Об этом сообщил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

"В рамках Государственной программы вооружения в интересах Воздушно-космических сил спланирована дальнейшая поставка комплектов ЗРС С-350, что позволит в четыре раза повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны", - сказал Суровикин.

Он пояснил, что зенитная ракетная система С-350 "Витязь" предназначена для обороны административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск от массированных ударов средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

"В числе основных особенностей системы - увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в 4 раза по сравнению с ЗРС С-400) и повышенная огневая производительность за счет применения ЗУР (зенитные управляемые ракеты - прим. ТАСС) с активной головкой самонаведения", - сказал главком.

Также система обладает повышенной живучестью за счет применения в составе дивизиона двух-трех многофункциональных радиолокаторов.

Первый комплекс С-350 был поставлен в войска в конце 2019 года.