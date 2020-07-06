К 2025 году на космодроме Восточный создадут вспомогательную инфраструктуру

Там будут, в частности, построены социальные объекты, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Вспомогательная инфраструктура, которая включает строительство социальных объектов, будет создана к 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На космодроме Восточный к 2025 году будет создана вспомогательная инфраструктура, в том числе построены социальные объекты", - отметили в госкорпорации.

В частности, к этому времени планируется построить жилой микрорайон в городе Циолковский около космодрома, средства системы спасения экипажа, который полетит на корабле "Орел" в 2025 году, трассовый измерительного пункт "Сахалин", ряд объектов в Центральной России.

"Стартовый стол под РН "Ангара А5" и еще около 40 крупных уникальных инженерных сооружений будут построены до конца 2022 года. Пуск "Ангары" с кораблем "Орёл" намечен на конец 2023 года - после проведения испытаний технологического оборудования", - подчеркнули в Роскосмосе.

Работы по созданию второй очереди космодрома Восточный после первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" продолжатся до 2025 года.