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Российская газета

Главный храм Вооруженных сил уже посетили более 30 тысяч человек

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Источник изображения: rg.ru

Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти" и за неделю после открытия посетили более 30 тысяч человек, заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, сейчас необходимо подумать, как этот комплекс сделать как можно более доступным для людей. Картаполов отметил, что храм будет открыт ежедневно. По словам замминистра, в музейно-храмовом комплексе собрана земля с 22 тысяч захоронений советских воинов как в России, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Картаполов подчеркнул, что люди, которые трудились над возведением комплекса, вошли в историю.

По словам директора комплекса Елены Мироненко, только 1 июня, когда в России был нерабочий день, в нем побывали около 10 тысяч человек.


Александр Степанов

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Страны
Россия
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