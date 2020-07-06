«Панцирь» держит удар

Боевой опыт и перспективы российского комплекса

Участие в Параде Победы 24 июня серийных боевых машин «Панцирь-С1», «Панцирь-СА» и опытных образцов «Панцирь-СМ» наглядно показывает, что руководство России и ее Вооруженных сил не только гордится этим оружием, но и намерено продолжать их закупки. А также дает четкий ответ недавним – и весьма многочисленным – публикациям в средствах массовой информации с попытками очернить изделие тульских мастеров, используя сомнительную аргументацию на основе «данных» о якобы массовом уничтожении «Панцирей» в ходе гражданских войн на арабском Востоке.

Прокачка силы

Военное ведомство не скрывает, что разработка нового варианта стала необходимой по итогам анализа боевого применения «Панцирь-С1» в Сирии. Об этом, в частности, да еще и с интересными подробностями, говорилось на плакате «Совершенствование БМ «Панцирь-С» по опыту САР» в павильоне, посвященном сирийской войне на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017». Среди иллюстраций были фотографии «Перспективный ЗРПК «Панцирь-СМ», доработанный в ОКР «Засечка» и «Макет перспективной малогабаритной ЗУР для уничтожения БЛА и ВТО».

И вот почти три года спустя миллионы зрителей, наблюдавших военный парад на Красной площади, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, смогли увидеть и «Панцирь-СМ», и новые малогабаритные ракеты, пополнившие арсенал серийных образцов.

«СМ» – последняя из известных модификаций комплекса в варианте для ПВО страны. Главным внешним отличием является использование иного шасси – КамАЗ-53958, разработанного по программе «Торнадо».

Кроме того, «СМ» отличает более совершенная радиолокация и наличие многофункциональной станции прицеливания. Максимальная дальность обнаружения целей увеличилась до 70 км, а применения – до 40.

Поскольку максимальная дальность пуска серийных ракет 57Э6Е (не говоря уже про созданные ранее 9М311, которыми комплектовались экспортные поставки) значительно ниже – до 20 км (8 км для 9М311), для полной реализации технической возможности аппаратуры «Панцирь-СМ» необходимы новые образцы с более высокой энергетикой.

Согласно данным информационных агентств, специально для модернизированного комплекса ведется разработка перспективных высокоскоростных ЗУР. Вместе с другими нововведениями это даст «Панцирям» возможность эффективно бороться также и с баллистическими ракетами тактического назначения.

Ударная единица

«Панцирь-СМ» идет на смену комплексу «Панцирь-С1», принятому на вооружение в 2012 году. Он позиционируется как оружие малой дальности, предназначенное для прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. «Панцирь-С1» входит в арсенал Воздушно-космических сил (ВКС) России и используется ими главным образом для прикрытия комплексов ПВО большой дальности линейки С300ПМ/С-400.

Помимо основного варианта для ПВО страны комплекс также выпускается в арктическом исполнении («Панцирь-СА» на сочлененном гусеничном шасси ДТ-30ПМ, без 30-мм пушек) и корабельном («Панцирь-М» и «МЕ»). Разработчиком предлагались и другие варианты, включая образцы на гусеничном шасси ГМ352М1 от БМП-3 для ПВО Сухопутных войск, но они не нашли заказчиков и в серийное производство не поступали.

Экспортный вариант «Панцирь-С1Э» поставлялся в ОАЭ, Сирию, Алжир, Ирак и Сербию. Кроме того, присутствие боевых машин комплекса отмечалось в других странах, включая Ливию, где он активно используется отрядами фельдмаршала Халифы Хафтара.

Несколько «Панцирей» из состава ВКС России охраняют аэродром «Хмеймим» и порт Тартус – основные базы российских вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики. Международный форум «АРМИЯ-2017» послужил площадкой для распространения интересной информации на тему «Результаты боевых действий зенитных ракетных подразделений ВКС в САР». Сообщалось, что только с 23 марта по 6 июля 2017 года российские военные сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, четыре неуправляемых ракетных снаряда, дрейфующий аэростат и малоразмерный воздушный шар – всего 12 целей – с расходом 15 ЗУР.

Обкатка Сирией

Правительственная армия САР тоже располагает подобными комплексами в экспортной модификации. Вместе с российскими сирийские «Панцири» уничтожили сотни реальных воздушных целей, главным образом – неуправляемые ракеты реактивных систем залпового огня и малоразмерные беспилотные летательные аппараты, выпущенные террористами и мятежниками всех мастей, орудующими на территории Арабской Республики.

Кстати, среди пораженных объектов оказались и весьма технологически продвинутые, как-то крылатые ракеты большой дальности типа Tomahawk (США), Storm Shadow (Великобритания) и SCALP (Франция). Их обломки демонстрировались на специализированных брифингах для журналистов. Российские военные высоко оценили результаты боевой работы сирийских зенитчиков при отражении удара 14 апреля 2018 года, особо отметив расчеты «Панцирей». Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что сирийская ПВО выпустила 112 зенитных ракет и уничтожила 71 воздушную цель, в том числе из комплекса «Панцирь» 25 ракет, из которых 23 поразили цели.

Несмотря на слаженные действия ПВО, американцы все же уничтожили сирийские объекты в населенных пунктах Барза и Джарамани. И причина здесь вовсе не в плохом качестве зенитных систем. При желании высокотехнологичный и хорошо оснащенный противник может гарантированно уничтожить конкретную цель, нанеся по ней массированный удар таким числом средств поражения, которое превысит возможности практически любой объектовой ПВО по их уничтожению.

Сирийцам часто приходится отражать налеты и израильской авиации. Правда, самолеты со звездами Давида на крыльях редко заходят в воздушное пространство САР. Вместо этого они запускают ракеты и сбрасывают планирующие бомбы, находясь над Ливаном или над нейтральными водами Средиземного моря. Борьба с подобными средствами поражения – главное предназначение «Панцирь-С1», и в этой роли он показывает себя неплохо.

Операторы именно этих комплексов вносят основной вклад в уничтожение бомб и ракет, выпущенных авиацией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Бывает, что зенитчики сбивают все выпущенные снаряды, но чаще лишь часть. Ведь имеющихся у сирийской армии «Панцирей» (а поставки составили, по данным различных источников, от 38 до 50 боевых машин) явно недостаточно для защиты всех объектов на территории Арабской Республики. Помимо того система ПВО САР сама подвергается целенаправленным ударам ЦАХАЛ и несет потери. Кстати, среди уничтоженных объектов была и пара «Панцирей».

Поединок с «Байрактаром»

«Панцирям» довелось бороться и с продвинутыми в техническом отношении изделиями еще одной страны-производителя – Турции. Согласно статистике боевой работы комплекса, приведенной на МАТФ «Армия», в мае 2017 года им был сбит беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», действовавший в районе объектов ВКС в САР.

До недавнего времени случаи противоборства «Панциря» и «Байрактара» носили единичный характер. Однако весной с.г. Анкара открыто встала на сторону сирийских мятежников и ввела в контролируемую ими провинцию Идлиб кадровые армейские части. Вместе с танками и артиллерией были задействованы десятки ударных БПЛА.

Турецкие регулярные войска нанесли большой урон Сирийской арабской армии, заставив ее перейти от наступления к обороне. Для защиты от массированных атак «байрактаров» Дамаск был вынужден в срочном порядке отправить на фронт сохранившиеся в его арсенале зенитные комплексы войсковой системы ПВО.

Ввиду нехватки в зоне боевых действий ЗРК «Бук-М2Э» и «Стрела-10» были задействованы и «Панцири». Сирийские зенитчики сбили десятки турецких беспилотных аппаратов, брошенных на борьбу с автобронетанковой техникой и артиллерией правительственных войск. Среди них было несколько довольно крупных типа ANKA, а самые многочисленные потери понесли «байрактары».

Согласно сирийским источникам, лучший результат показал «Бук-М2Э»: из 25 выпущенных ракет 20 поразили свои цели. «Панцирь-С1» выступил скромнее, что тоже вполне объяснимо. Ведь этот комплекс – малой дальности и создан для ПВО страны, а не прикрытия армейских частей на линии фронта.

Реагируя на сообщения турецких источников о многочисленных случаях уничтожения средств ПВО Сирии, МО РФ обнародовало собственные данные, согласно которым из четырех сирийских «Панцирей», размещенных в зоне боевых действий, пострадали два. Причем оба получили лишь незначительные повреждения и после ремонта вернутся в строй.

Ливийская сага

Шумиха насчет последних событий в Ливии, поднятая иностранными изданиями и, что неприятно, подхваченная некоторыми российскими СМИ, носит явно предвзятый, необъективный характер. Отдельные авторы преподносят неудачи Ливийской национальной армии (ЛНА) как результат резкого ухудшения боевой эффективности ЗРПК «Панцирь-1Э». Что якобы в одночасье лишило воинов Хафтара «зонтика ПВО», и те подверглись чуть ли не полному уничтожению от ударов турецких беспилотников. Следуя линии их рассуждений, именно это позволило войскам Правительства национального согласия (ПНС) при поддержке турецких военных и сирийских наемников перейти в наступление и поставить противника на грань стратегического поражения.

Тенденциозность подобного «объяснения» майского отступления ЛНА очевидна. Ведь помимо «Панцирей», переданных из наличия ОАЭ, верное Хафтару воинство располагает и другими средствами ПВО, в частности – армейские ЗРК «Квадрат» и «Оса. Не говоря уже об истребителях МиГ-21/23. Все они могут, особенно при координации из единого центра боевого управления, эффективно бороться с БПЛА типа «Байрактар». Вывод: причина вовсе не в «Панцирях», а скорее в том, что полупартизанская ЛНА по определению не может противостоять турецкой военной машине, построенной по образцам блока НАТО.

Между тем анализ обнародованного ПНС и Турцией фото- и видеоряда позволяет говорить всего лишь о паре достоверно обезвреженных ими «Панцирей». Одна боевая машина была захвачена без признаков боевых повреждений, вторая – поражена в ангаре авиаударом. Масса остального «доказательного материала» рассчитана, по всей видимости, на личностей, про которых лучше всего говорят слова Пушкина «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»

Чудо-оружие?

Ссылаясь на источники в Министерстве обороны Турции, местные СМИ приводят цифры якобы понесенных САА и ЛНА потерь, которые иначе как баснословными не назовешь. На самом деле, судя по фото- и видеоматериалам в открытом доступе, если и говорить о тяжелых утратах, то лучше в применении к БПЛА турецкого производства, сбитых в Сирии и Ливии, где счет идет на десятки. Что неудивительно, поскольку зенитные комплексы «Панцирь-С1», «Куб» и «Бук» легко расправляются с подобными аппаратами.

К сожалению, вместо вдумчивого анализа всего объема имеющейся информации, тщательного отсеивания недостоверных сведений и просто вранья, отдельные отечественные СМИ поспешили бездумно растиражировать фальшивки. Глупо разбирать все небылицы, сочиненные теми, кто уверовал в совершенство «Байрактара» и потерял доверие к «Панцирю». Поэтому ограничимся одной.

Прозвучало, что турецкие БПЛА якобы «расстреливают» российские ЗРПК, атакуя их вне зоны охвата его радиолокационными средствами (прицельный и обзорный радары).

Рекламные данные производителя приводят высотность «Байрактара» – 8000 метров. Ну, может, так высоко этот аппарат и заберется, конечно. Но без средств поражения. И тогда ему нечем будет поразить цель, разве что жертвуя собой по принципу камикадзе. С двумя корректируемыми авиабомбами МАМ-L и парой управляемых боеприпасов МАМ-С на основе 70-мм НАР (а они «добавят» к весу аппарата еще порядка 150 кг) беспилотник заберется на высоту максимум 5–6 км. Между тем зона поражения используемых «Панцирем» ракет 9M335/57Э6 по дальности составляет 20 км, по высоте – 15 км. Так что попасть в пресловутый «слепой колокол» (кстати, тоже во многом вымышленный) российского зенитного комплекса «байрактары» не могут без вхождения в зону его огневого поражения.

Подводя итог сказанному, подчеркнем: успешное майское наступление войск ПНС объясняется не какими-то волшебными качествами турецких БПЛА и плохими – «Панциря-С1Э», а лучшим планированием и снабжением, более высокой военной дисциплиной и грамотным использованием имеющихся сил и средств. Повторимся, что здесь явное преимущество – за кадровой турецкой армией, которая по решению Анкары вступилась за одну из противоборствующих сторон во внутриливийском конфликте.

Ну а наш «Панцирь», прошедший в строю Парада Победы, не раз показывал и еще покажет свои отличные боевые возможности.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.