ОДКБ на защите информации от криминала

Об операции постоянного действия «ПРОКСИ»

Обеспечение безопасности информационного пространства и информационных ресурсов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от преступных посягательств и использования его в преступных целях по дестабилизации военно-политической, экономической и социальной обстановки – является важнейшим направлением системы коллективной безопасности.

Совет коллективной безопасности Организации на прошедшей в ноябре 2019 года и на ряде предшествующих сессий в своих заявлениях неоднократно отмечал продолжающееся ухудшение ситуации в сфере международной безопасности и ослабление правовых механизмов ее поддержания. Нарастание в этой связи рисков и угроз для стабильности, а также повышение уровня конфликтогенности в различных регионах мира. Также растут в международных отношениях попытки решения проблем путем применения силы или угроз ее применения и вмешательства во внутренние дела государств, оказания целенаправленного деструктивного информационно-пропагандистского воздействия на отдельные страны, использования политики двойных стандартов.

В этих условиях Совет коллективной безопасности ОДКБ в очередной раз призывает к усилению координации, взаимодействию и повышению эффективности как в противодействии международному терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, торговле людьми, так и к повышению качества сотрудничества в противодействии компьютерной преступности в целом и обеспечению информационной безопасности ОДКБ.

Государства – члены ОДКБ выступают за предотвращение конфликтов в информационной сфере и недопущение начала гонки информационных вооружений.

В условиях тотальной цифровизации всех сфер жизни обеспечение международной информационной безопасности становится определяющим условием дальнейшего развития человеческого общества и ключевым фактором мировой политики. Это настоятельная потребность новой реальности, обусловленной стремительно возрастающей ролью информационно-коммуникационных технологий и возникающих в связи с этим новых опасностей и угроз. В наши дни противодействие их применению в военно-политических, террористических и других преступных целях становится абсолютным приоритетом повестки дня международного сообщества.

В этом контексте особое значение придается содействию возобновления переговорного процесса по международной информационной безопасности в рамках ООН в целях выработки универсальных договоренностей, без которых мир может погрузиться в «киберхаос», последствия которого могут оказаться без преувеличения катастрофическими.

Рабочей группой ООН открытого состава и Группой правительственных экспертов ООН по международной информационной безопасности, в состав которых входят эксперты от государств – членов ОДКБ, придается первостепенное значение важности согласования базовых принципов, которые в перспективе могли бы составить основу для договоренностей.

Источник: презентация ОДКБ

Главами государств – членов Организации на последней сессии Совета коллективной безопасности дана положительная оценка результатам проводимых скоординированных оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, направленных на противодействие преступлениям в сфере информационных технологий, проводимых в формате операции постоянного действия ОДКБ «ПРОКСИ».

Судя по представленным отчетным материалам, ситуация такова, что количество и «сложность» кибератак увеличивается, численность тех, кто вовлечен в эти атаки, тоже растет. Преступления в сфере информационных технологий совершаются ежесекундно, круглосуточно и непрерывно. Все чаще и чаще подобного рода противоправные деяния носят транснациональный характер. Эти тенденции свойственны не только пространству государств – членов ОДКБ, но и всему миру.

Соответственно ежегодно растет и наносимый ущерб. Исчисляемый триллионами в долларовом эквиваленте, он уже стал существенно влиять на мировую экономику. Грандиозные программы перестройки мировой экономики тормозятся. «Большой» бизнес уже сейчас тратит на борьбу с киберпреступниками массу ресурсов, которые можно было использовать в «мирных» целях. Это как бы ущерб «на поверхности».

Помимо этого существует более существенная угроза. Используя особые методики, порожденные киберреволюцией в мире, государства могут подтолкнуть к конфликту даже помимо их воли. Потому что эти атаки маскируются под трансграничный криминал, они маскируются под посредников, под третьи факторы.

Вот это нужно «лечить» не только «кибергигиеной», здесь проблема глобальная и она куда сложнее. Нужно однозначно знать реальный источник нападения. Не только с точки зрения пропаганды – это вторично, а с целью купирования проблемы. Этого на сегодняшний день можно добиться лишь благодаря международному сотрудничеству.

Реалии происходящего требуют улучшения, совершенствования и поиска новых форм и механизмов практического взаимодействия в интересах защиты информационного пространства государств – членов ОДКБ на региональном и межгосударственном уровнях. Главами государств – членов организации текущий год определен годом консолидации усилий в борьбе против современных вызовов и угроз и совершенствования межгосударственного взаимодействия при проведении оперативно-профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, наемничеству и противодействию преступности в сфере информационных технологий.

В этом году под председательством Российской Федерации в организации спланированы совместно с операцией ОДКБ «ПРОКСИ» проведение активных мероприятий операции ОДКБ «Нелегал» по борьбе с незаконной миграцией, операции ОДКБ «Канал» по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и антитеррористический комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «операция ОДКБ «Наемник». О чем на этапе планирования были уведомлены руководители национальных штабов по проведению операции «ПРОКСИ», подтвердившие свою готовность к проведению.

Необходимо повысить активное межгосударственное и межведомственное взаимодействие с целью содействия специальным подразделениям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и терроризмом, дополнительно согласовать механизм по проведению целенаправленных мероприятий операции «ПРОКСИ-2020», учитывая имеющиеся технические и оперативные возможности.

Основными приоритетными направлениями сотрудничества в текущем году считать:

- обмен информацией и проведение совместных мероприятий по противодействию противоправной деятельности международных хакерских групп, причастных к разработке программного обеспечения, предназначенного для неправомерного доступа к компьютерной информации;

- противодействие противоправной деятельности по незаконному обороту наркотиков и использованию сети интернет для наркоторговли и наркотрафика,

- противодействие террористической и экстремистской деятельности, осуществляемой с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Операция «ПРОКСИ-2020» должна оставаться действенным инструментом коллективного сотрудничества.

Есть большая надежда и уверенность в том, что совместные действия в рамках операции «ПРОКСИ» по противодействию попыткам использовать сферу информационных технологий в преступных целях будут содействовать укреплению коллективной безопасности государств – членов ОДКБ.

Валерий Семериков

Валерий Анатольевич Семериков – заместитель генерального секретаря ОДКБ.