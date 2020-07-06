Космический кулак Пентагона

США переносят вооруженное противостояние на орбиту Земли

После создания Космических войск (U.S. Space Force) и Объединенного космического командования (U.S. Space Command) военные эксперты ожидали появления и новой редакции «военно-космической» стратегии США, которая должна была расставить все точки над i в вопросе использования Пентагоном безвоздушного пространства. Дождались.

17 июня с.г. Минобороны США официально обнародовало военно-доктринальный документ, касающийся использования космического пространства в военных целях. Он называется Defense Space Strategy («Стратегия космической обороны»). Конечно, была обнародована только несекретная часть новой стратегии объемом всего 18 страниц (непосредственно текстовая часть документа и того меньше), но и этого вполне достаточно, чтобы сделать общие выводы о том, какой же видят заокеанские стратеги свою военно-космическую политику в ближайшие 10 лет. Выводы эти – тревожные, поскольку Вашингтон, судя по всему, решил радикально пересмотреть свой подход к использованию безвоздушного пространства в военных целях и фактически переносит туда провозглашенное им «соперничество великих держав». Развязав при этом масштабную гонку космических вооружений.

«Министерство обороны приступает к самым значительным преобразованиям в истории космической программы, призванной обеспечить национальную безопасность США. Эта стратегия определяет, как Министерство обороны будет задействовать космическую мощь, чтобы конкурировать, сдерживать и побеждать в сложной обстановке, характеризующейся соперничеством великих держав», – подчеркивают авторы новой стратегии уже в самом ее начале, как бы настраивая всех на то, что это не просто очередной военно-доктринальный документ, а полноценный стратегический план действий в космосе на среднесрочную перспективу (это как минимум), реализацию которого продолжит и новый президент США, приди он в офис в результате выборов этого года или же четыре года спустя.

Новая орбита соперничества

«В настоящее время космос является отдельным доменом, требующим общеорганизационных изменений в политике, стратегиях, операциях, инвестициях, возможностях и экспертных знаниях для новой стратегической среды», – подчеркивается в преамбуле документа.

Обращает на себя внимание, что, говоря о космосе как «отдельном домене», авторы стратегии подчеркивают необходимость внесения изменений по самому широкому спектру направлений. Но это объяснимо, если учесть, что в условиях современной войны, войны нового типа, все операционные среды, или домены, как сегодня у нас часто говорят в «калькированном» переводе с англоязычного термина, – суша, воздух, море, космос и киберпространство – оказываются настолько взаимосвязаны между собой, что уже не представляется возможным разрабатывать и претворять в жизнь отдельные стратегии для каждого по отдельности. Победу теперь можно завоевать только в случае применения комплексного подхода. Отсюда и родившаяся в недрах, как говорили ранее, «американской военщины» концепция многодоменных операций. Под нее уже разработан и введен в действие целый ряд документов, а новая «военно-космическая» стратегия Америки стала завершающим элементом этой тщательно выстроенной системы.

Новый документ в полной мере соответствует основным положениям и самому духу стратегий национальной безопасности и национальной обороны (National Security Strategy и National Defense Strategy), введенных ранее в действие администрацией Дональда Трампа, а также органично дополняет принятую в 2018 году «Национальную космическую стратегию» (National Strategy for Space), конкретизируя цели и задачи, которые стоят перед американскими военными в этой области. А также определяя главные направления, по которым Пентагону надлежит действовать на космическом поприще в дальнейшем для обеспечения нацбезопасности США и достижения превосходства над вероятными противниками. Под последними в первую очередь понимаются великие державы, соперничество с которыми стратегии нацбезопасности и нацобороны США определяют в качестве главного фактора развития современной международной военно-политической обстановки. Не забыты и достижения гражданской космонавтики, что, видимо, тоже представляет некую потенциальную угрозу для нацбезопасности США.

«Возрождение соперничества великих держав и быстрое расширение союзнической, партнерской и коммерческой деятельности в космосе в последние годы коренным образом изменили характер космического домена, – подчеркивается в документе. – Действия, намерения и военные стратегии потенциальных противников превратили космос в область военных действий. Параллельно с этим рост союзнических, партнерских и коммерческих космических возможностей сделал более сложными условия эксплуатации космического пространства, создав при этом беспрецедентный уровень возможностей для сотрудничества».

Орбитальные «хотелки»

В обнародованном варианте новой американской стратегии выделяются три основные части, которые оформлены в виде отдельных глав:

– желаемые условия,

– стратегическая обстановка,

– стратегический подход.

С «хотелками» все просто – Пентагону для своевременного и эффективного решения возлагаемых на него задач необходимо, чтобы космический домен был «безопасен, стабилен и доступен». Только в этом случае Америка сможет полноценно реализовать свою «космическую мощь», под которой заокеанские стратеги понимают «совокупность возможностей государства использовать космическое пространство для дипломатической, информационной, военной и экономической деятельности в мирное или военное время для достижения национальных целей».

«Использование космоса Соединенными Штатами и нашими союзниками и партнерами подкрепляется стабильной и всеобъемлющей военной мощью США. Соединенные Штаты могут использовать космическое пространство для создания, проецирования и применения силы во всех доменах по всему спектру конфликтов», – подчеркивается в новой стратегии и отмечается, что для достижения указанных условий военное ведомство будет действовать по следующим направлениям:

– обеспечение превосходства США в космосе. Добиваться этого Пентагон будет за счет завоевания «свободы действий в космическом домене», под которой подразумеваются обеспечение защиты систем космического базирования США и их союзников и партнеров (в том числе систем коммерческого назначения), а также сдерживание противника и воспрещение использования им космоса в агрессивных – по отношению к США и их союзникам – целях;

– использование систем космического базирования в рамках проведения национальных, совместных и комбинированных (то есть с задействованием вооруженных сил союзников и партнеров Америки) операций в любых доменах – в этом случае в дело вступают Космические войска и Объединенное космическое командование ВС США;

– обеспечение стабильности в космическом пространстве. В этом случае речь идет о необходимости поддерживать постоянное присутствие американской военной машины вне атмосферы Земли с тем, чтобы «сдерживать агрессию в космосе; обеспечивать безопасный доступ в космос и через космос; поддерживать международно признанные стандарты ответственного поведения в качестве добросовестного пользователя космическим пространством и поддерживать лидерство США в управлении космическим движением и обеспечении долгосрочной устойчивости космической деятельности».

Сложнее дело обстоит со стратегической обстановкой, которая сегодня формируется в свете идущей новой холодной войны. «Космос – это домен, который вновь стал центральной ареной соперничества великих держав», – подчеркивается в «Стратегии космической обороны» и признается, что, хотя США в деле проецирования и применения вооруженной силы полагаются на системы космического базирования больше, чем другие страны мира, их современный военно-космический сегмент не соответствует текущей стратегической обстановке. Именно это на сегодня, по мнению авторов стратегии, – главная проблема. «Намерения и достижения потенциальных противников в космосе угрожают способности США сдерживать агрессию, защищать национальные интересы США, бороться и побеждать в будущих конфликтах», – подчеркивается в документе.

Многоуровневая космическая группировка должна обеспечить глобальный контроль над миром. Иллюстрация NASA

Впрочем, ничего нового в этом плане авторы новой стратегии не открыли. О том, что американская военная машина, занимавшаяся в последние годы отловом разного рода террористов, стала приходить в негодность и, того и гляди, могла скатиться в разряд контртеррористического подразделения глобального масштаба, постоянно твердили американские действующие и отставные генералы и адмиралы, а также военные эксперты. Они же предупреждали и о том, что зарубежные государства – соперники и противники США – за последние годы провели столь радикальные военные реформы и совершили настолько серьезный рывок вперед в сфере разработки новейших вооружений и военной техники, что лидерство Америки в военной области и способность ее Вооруженных сил одерживать победу в войне впервые за многие десятилетия оказались под вопросом.

Откровенно говорилось об этом и в принятой в 2018 году «Стратегии национальной обороны»: «В течение десятилетий Соединенные Штаты наслаждались неоспоримым или доминирующим превосходством в каждом домене. Мы могли направлять наши войска, когда нам нужно; сосредоточивать их там, где нам нужно; и использовать их так, как нам это было нужно. Сегодня же (соперниками и противниками США. – В.Щ.) оспаривается каждый из доменов – воздух, суша, море, космос и киберпространство… Ряд соперников и противников стремятся повысить эффективность воздействия на наши системы боевого управления и противодействия нашим оперативным концепциям, используя в то же время другие методы для достижения превосходства (такие как информационная война, неоднозначные или запрещенные прокси-операции, подрывная деятельность). Если мы оставим без внимания эти тенденции, наша способность сдержать агрессию окажется под вопросом».

Восстановить былое могущество ВС США и их способность побеждать любого потенциального противника, в том числе и равного по силе и возможностям, – одна из приоритетных задач, поставленных перед собой администрацией Дональда Трампа. И новая «военно-космическая» стратегия полностью соответствует этому намерению.

Разные президенты – разная риторика

«Китай и Россия представляют наибольшую стратегическую угрозу в связи с разработкой, испытанием и развертыванием ими противокосмических систем и наличием соответствующих военных доктрин, предусматривающих их использование в конфликтах, распространяющихся на космос. Китай и Россия вывели оружие в космос, чтобы снизить военную эффективность США и их союзников и бросить вызов нашей свободе действий в космосе», – подчеркивается в «Стратегии космической обороны» США.

В свою очередь заместитель помощника министра обороны по космической политике Стивен Китэй в ходе брифинга, отвечая на вопрос одного из журналистов, как конкретно РФ и КНР занимаются милитаризацией космоса, отметил: «В докладе DIA (Разведуправление МО США. – В.Щ.) «Вызовы безопасности в космосе» говорится, что Китай и Россия разрабатывают средства постановки помех и киберсредства, оружие направленной энергии, орбитальные средства и наземные противоспутниковые ракеты, которые позволяют достичь целого ряда обратимых и необратимых результатов. Этот документ – доклад DIA, а также несекретный доклад NASIC (Национальный центр воздушной и космической разведки ВВС США. – В.Щ.) «Конкуренция в космосе», взятые вместе, содержат более 60 страниц информации об угрозах, включая возможности, доктрины и организацию. И эти документы скажут вам, что Китай и Россия разрабатывают и планируют использовать возможности, которые угрожают нашим космическим системам и системам наших союзников».

На финансирование Космических войск будет потрачено 15–16 млрд долларов. Фото NASA

Впрочем, не менее традиционно в списке врагов Америки упоминаются Тегеран и Пхеньян, но им все же отведена второстепенная роль, а главные злодеи – это, конечно, Пекин и Москва. Последние, по мнению авторов стратегии, выполнив анализ зависимости Соединенных Штатов от систем космического базирования, «разработали доктрину, организации и возможности, специально предназначенные для того, чтобы оспаривать или отказывать США в доступе к этому домену и операциям в нем». «Китайские и российские военные доктрины указывают на то, что они считают космос важным для современной войны и рассматривают использование возможностей противоракетной обороны как средство снижения военной эффективности США, их союзников и партнеров и достижения победы в будущих войнах», – отмечается в новом документе и подчеркивается: «Китай и Россия вооружили космос как способ сдерживания и противодействия возможному вмешательству США во время регионального военного конфликта».

В общем, так посмотреть, Китай и Россия – это какие-то исчадия ада, которыми следует пугать непослушных заокеанских детишек. Странно, что в космические враги Америки не записали еще и международный терроризм, который совсем недавно принято было винить во всех бедах, но, как говорится, еще не вечер. Ведь в предыдущей «военно-космической» стратегии, принятой в январе 2011 года, ни о каких врагах и войнах в космосе речи и вовсе не шло. По крайней мере в ее несекретной части. Более того, та стратегия, принятая при президенте Обаме, и называлась-то иначе: не «Стратегия космической обороны», а «Национальная стратегия космической безопасности» (National Security Space Strategy). Чувствуете разницу? Если раньше – только безопасность при освоении и использовании Америкой космического пространства (что-то вроде безопасности жизнедеятельности или безопасности на производстве), то теперь – оборона. То есть война и все тут!

Дорожная карта вселенского масштаба

Разобравшись с намерениями американских генералов насчет использования космоса, а также с тем, кто им видится в качестве главных противников, посмотрим на то, каким образом Пентагон намерен обеспечить достижение тех целей, которые были поставлены перед ним военно-политическим руководством США.

В целях превращения космоса из «обеспечивающего домена» в полноценный «боевой домен», боевые действия в котором ведутся уже самым непосредственным образом, Пентагоном разработан и утвержден поэтапный подход, в соответствии с которым американские генералы планируют «целенаправленно и быстро» вести «наступление» на космос по следующим четырем стратегическим направлениям.

Во-первых, создать всеобъемлющее военное преимущество в космосе, для чего планируется завершить формирование и нарастить боевой потенциал Космических войск и одновременно получить способность по противодействию враждебному использованию космоса.

Во-вторых, осуществить интеграцию космоса, а именно систем космического базирования и их возможностей, в национальные, совместные и комбинированные операции. Здесь Пентагон считает необходимым предоставить Объединенному космическому командованию ВС США право планировать и проводить совместные и межвидовые операции в космосе по всему спектру конфликтов; осуществить интеграцию всех составляющих боевых действий в космосе в соответствующие планы и в деятельность штабов.

В-третьих, сформировать необходимую стратегическую среду, в рамках чего Пентагон намерен «информировать международную общественность и широкую публику о растущих неприятельских угрозах в космосе»; сдерживать вражескую агрессию, направленную против Соединенных Штатов, их союзников, партнеров и «коммерческих интересов» (в разряд последних, кстати, при желании можно записать вообще все что угодно); продвигать стандарты и нормы поведения в космосе, которые благоприятны для интересов США, а также интересов их союзников и партнеров.

В-четвертых, активизировать сотрудничество с союзниками, партнерами, американской промышленностью и другими правительственными ведомствами и агентствами США.

Впрочем, поскольку достижение целей, определенных по каждому из направлений, займет определенное количество лет, в ближнесрочной перспективе планируется полагаться на посильную модернизацию уже существующих возможностей. В этой связи в стратегии отмечается важность и своевременность создания таких элементов космической мощи Америки как Космические войска и Объединенное космическое командование. Первые стали новым родом сил в составе ВВС США (последний раз новый род или вид Вооруженных сил создавался в США в 1947 году – это были ВВС), а второе – это новое самостоятельное объединенное боевое командование ВС США. Причем если в период 1982-2019 годов Космическое командование существовало в рамках Военно-воздушных сил (затем преобразовано в Космические войска), то отныне оно имеет статус «основного» или «главного», является высшим оперативно-стратегическим объединением ВС США и фактически занимает в военной иерархии Америки позицию наравне с ВВС.

«Космическая пропасть», или «пропасть безумия»

В годы холодной войны, в самом начале ракетно-ядерной гонки, в Америке существовал такой термин – «ракетная брешь» или «ракетная пропасть» («missile gap»). Суть заключалась в том, что Пентагон и ЦРУ, не имея возможностей для эффективной разведки территории СССР, убедили себя в том, что Москва «строгает» межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), словно карандаши. Так, в аналитическом докладе №11–5–57 от 12 марта 1957 года за подписью директора Центральной разведки, с опорой на расчеты разведчиков-аналитиков, указывалось: к 1965 году советские военные будут располагать тысячей МБР семейства Р-7!

Своими «страшилками» военные и разведчики стали запугивать Конгресс и американскую общественность, призывая немедленно начать массовый выпуск МБР сухопутного и морского базирования. И лишь когда над нашей страной стали регулярно летать самолеты-шпионы U-2, а затем и спутники видовой (фото) разведки «Корона», обладавшие уникальными возможностями по сбору и оперативной передаче превосходной по качеству развединформации, в Вашингтоне поняли, что с «советской ракетной угрозой» они, мягко говоря, переборщили. Никаких «сто тыщ пятьсот» ракет, как оказалось, у Москвы нет, а потому американцы в действительности могли спать спокойно и не строить свои нелепые бомбоубежища, многие из которых не выдержали бы попадания не то что мощной ядерной боеголовки советской МБР, а даже и обычной 100-килограммовой авиабомбы.

В конечном итоге в феврале 1961 года министр обороны США Роберт Макнамара на очередном брифинге для прессы неожиданно заявил: никакой «ракетной пропасти» вовсе и не было, а на самом деле была «фотопропасть» – отсутствие спутников-шпионов с фотоаппаратурой требуемого разрешения, позволяющей заглянуть за пресловутый советский железный занавес.

Однако к тому времени Пентагон уже успел поставить на боевое дежурство десятки монстроподобных жидкостных МБР первого поколения и приступил к созданию твердотопливных «Минитменов», обладавших существенно более высоким боевым потенциалом и отличавшихся намного меньшей сложностью в производстве и, самое главное, в повседневной эксплуатации и боевом применении. И это не говоря уже о том, что американцами был создан новый вид стратегических вооружений – баллистические ракеты морского базирования, группировка которых по своему боевому потенциалу до сих пор является главным элементом ядерной триады Америки. В ответ на это Москва приступила к активным работам по созданию и развитию своей стратегической триады. Вот так и началась в действительности ракетно-ядерная гонка, которая фактически продолжается до сих пор, постепенно втягивая в свою орбиту все новые и новые страны.

Сегодня американские военные, как представляется, пытаются создать иллюзию того, что существует некая «космическая пропасть», с противоположной стороны которой расположились Китай и Россия, якобы денно и нощно создающие наступательные виды космических вооружений, причем с одной-единственной целью – уничтожить Америку. И пока, судя по всему, блеф Пентагону вполне удается: финансирование его «космических дел» на 2021 год составило около 18 млрд долл. (и это не включая бюджет Национального управления воздушно-космической разведки). Причем львиная доля – 15–16 млрд долл. – это финансирование Космических войск.

Резюмируя все сказанное, можно утверждать следующее: фактически новая «военно-космическая» стратегия США призвана стать для американских военных своеобразной путеводной нитью, следуя которой они, как ожидается, смогут обеспечить себе превосходство в космическом домене. Превосходство же в космосе, как рассчитывают пентагоновские стратеги, позволит им обеспечить победу и в ходе операций в любом другом домене, а равно и в ходе масштабных многодоменных, или, как принято говорить у нас, многосферных операций и сражений. Впрочем, главное, чтобы «космическая пропасть», о которой постоянно говорят заокеанские стратеги, не превратилась в «пропасть безумия», на краю которой может оказаться все человечество.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт.