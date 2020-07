Американскую разведку ждет перестройка

COVID-19 заставляет спецслужбы переосмысливать деятельность

Пандемия наносит огромный ущерб во всем мире, люди теряют доходы, рабочие места и даже свои жизни. Но, как утверждают американские и мировые эксперты, она стала новой и совершенно неожиданной проблемой для сотрудников разведывательного сообщества США. По мнению специалистов, эпидемия коронавируса воздвигла серьезные препятствия и для деятельности оперативных работников разбросанных по всему миру 17 федеральных разведывательных служб, число которых, по некоторым оценкам, приближается к миллиону человек.

Особенный ущерб COVID-19 нанес сотрудникам агентурной разведки (HUMINT), главной задачей которых является создание агентурных сетей и руководство действиями своей агентуры.

До недавнего времени жители многих столиц и крупных городов находились в самоизоляции. Люди не покидали своих домов. Ранее многолюдные магазины, бары, автобусы, парки и рестораны, которые использовались для проведения конспиративных встреч, были пусты, совсем не оставалось мест, где можно было бы встретиться со своими агентами, не вызывая подозрений. Все эти вопросы в той или иной мере поднимаются в американской прессе, которая пытается выяснить у экспертов, что же происходит с разведкой в настоящее время.

Один из сотрудников американских спецслужб недавно рассказал представителям еженедельного журнала Time, что даже в многолюдном городе «достаточно сложно поддерживать скрытность», но в заблокированных городах, на пустых улицах «еще труднее избежать привлечения к себе внимания», и добавил, что разведчик часто не может «просто позвонить или послать текстовое сообщение».

Некоторые методы оперативных работников хорошо известны по многочисленным шпионским романам и сериалам. Разведчики и их агенты используют для передачи информации и других материалов заранее определенные места, так называемые закладки. Агенты и их кураторы могут обмениваться носителями информации в движении. Этот метод называется «передача». Очень часто они использовали грим, парики, переодевание, смену автомобилей и многие другие приемы. Однако в последние годы ранее эффективные способы изменения оперативниками и агентами своей идентификации крайне осложнились появлением камер наблюдения, системами распознавания лиц, распространением систем искусственного интеллекта и другими развивающимися технологиями. Американские разведчики приняли на вооружение целый ряд новых форм оперативной работы, которые держатся под большим секретом. Но вот теперь глобальная пандемия существенно снизила эффективность их деятельности и крайне осложнила процессы сбора и передачи разведданных.

Бывший высокопоставленный оперативный офицер ЦРУ Дуглас Лондон в беседе с Time заметил, что правительство США вложило значительные средства в спутники-шпионы и в развитие других технологий, обладающих беспрецедентными возможностями по сбору разведывательной информации и обработке данных, доступных в открытых источниках более чем на 150 языках. Средства разведчиков позволяют сортировать факты и отделять истинные данные от ложных. Однако, подчеркнул собеседник издания, технологии, несмотря на все их возможности, не позволяют раскрыть то, что «находится в сердцах и умах противников и стратегических конкурентов». «Только человеческий интеллект обеспечивает понимание того, как информация была получена, и мотивацию агента поделиться ею», – сказал Лондон.

Не так давно официальный представитель Управления директора национальной разведки (ODNI), осуществляющего контроль над деятельностью всех спецслужб США, заявил, что управление «продолжает следить за пандемией COVID-19» и корректирует практику выполнения своих функций в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) и федерального Управления кадровой службы (Office of Personnel Management, OPM). Контакты сотрудников ODNI сокращаются различными способами, включая сменную работу, гибкие графики и практику социального дистанцирования при одновременном обеспечении выполнения ими своих функций.

Одно время в некоторых службах РС США рассматривалась возможность перехода на работу в раздельные смены, чтобы сократить количество людей, одновременно находящихся на рабочих местах и создания групп дежурного персонала, которые должны были сообщать руководству о работе в офисе, но никаких подробностей не сообщалось. Даже велись разговоры о переводе сотрудников на дистанционную работу.

Однако организация работы разведчиков «на дому» сопряжена со значительными трудностями, поскольку необходимость обеспечения защиты информации, особенно в связи с тем, что разведки Китая, России, Ирана, Северной Кореи и ряда других стран активно совершенствуют методы взлома закрытых каналов связи и передачи данных, остается первостепенной задачей. Некоторые контакты специалистов могут осуществляться с помощью сотовых телефонов, оснащенных средствами шифрования. Но это не дает полной гарантии обеспечения абсолютной безопасности каналов связи.

МО США, Госдеп и спецслужбы различных ведомств США для обмена информацией пользуются системой взаимосвязанных компьютерных сетей, (Secret Internet Protocol Router Network, SIPRNet). Однако ее оборудование не предназначено для домашнего использования. Более того, она может обрабатывать только информацию с грифами «секретно» и ниже. А стоимость более совершенного оборудования пользователей этой системы, как сообщают эксперты разведки и промышленности, может доходить до 25 тыс. долл. за единицу.

На начальном этапе широкого распространения интернета в 1994 году под руководством Разведывательного управления МО (РУМО) США были созданы пять сетей связи и передачи данных под общим названием Интелинк (Intelink), Intelink-C, Intelink-S, и т.д. Была также разработана система Интелинк-ТС (Top Secret) для обработки совершенно секретных данных.

В 2004 году на основе сети Интелинк-ТС была развернута «Объединенная глобальная сеть разведывательных коммуникаций» (Joint Worldwide Intelligence Communications System, JWICS), охватывающая все ведомства РС Америки. Последние варианты оконечного оборудования этой системы, по словам тех же специалистов, стоят примерно 70 тыс. долл. Чиновники высших должностных рангов постоянно сменяют друг друга, а высокопоставленные профессиональные дипломаты, шпионы, разведчики, агенты ФБР и военные, как правило, перемещаются по всему миру или стране, поэтому оборудовать их дома системой JWICS тоже невозможно и не имеет смысла.

Наиболее важные документы федеральных структур США, включая спецслужбы, имеют гриф «СС» и индексируются как «секретная информация с особым режимом хранения» (Sensitive Compartmented Information – TS/SCI). По действующим правилам, такая информация должны обсуждаться только в специально оборудованных помещениях, которые существуют в зданиях более двух дюжин правительственных учреждений, Конгресса, военных структур и посольств. И чиновникам приходится собираться в них, несмотря на пандемию.

Сотрудники разведывательных служб многих ведомств неоднократно заявляли представителям СМИ, что они в течение многих лет неоднократно предупреждали свое начальство о возможности возникновения пандемии. Однако, несмотря на все предупреждения, некоторые из этих структур оказались совершенно не готовы действовать в условиях COVID-19.

Один из федеральных чиновников, общавшийся с журналистами Time, говоря о пандемии, заметил: «Полагаю, вы можете посчитать это иронией. Но ведомства, отвечающие за подготовку страны к возможным угрозам, были плохо подготовлены к этой».

Разведслужбы США являются огромной структурой, во многом похожей пчелиный улей. Их специалисты собирают информацию из разветвленной сети источников, экспертов и баз данных, которые обрабатываются хорошо подготовленными аналитиками, использующими самые передовые технологии. Сбои в работе разведок прежде всего рассматриваются не как провал в сборе необходимых данных, а исключительно как неудачные результаты их анализа и оценки.

В истории спецслужб Америки было три случая, когда они не смогли предусмотреть ход развития событий и потерпели полное фиаско, отмечают эксперты в области разведки. Прежде всего они не смогли предугадать Гавайскую операцию Японии, внезапное нападение японской палубной авиации и сверхмалых подводных лодок на американские военно-морскую и воздушные базы, расположенные в окрестностях Пёрл-Харбора на острове Оаху (Гавайские острова), произошедшее утром 7 декабря 1941 года. В результате этой операции флот США понес большие потери, и Вашингтон объявил войну Токио. Вторым провалом заокеанских разведок стало размещение Советским Союзом ядерного оружия на Кубе, которое едва не закончилось ядерной войной. Теракты 11 сентября 2001 года в третий раз ознаменовали недостаточную компетентность американских разведчиков.

Все эти случаи стали важными факторами, побудившими руководителей разведслужб США провести радикальные изменения организационных структур и методов деятельности. Но пандемия COVID-19, как полагают эксперты, когда их противником стал не человек, а невидимый вирус, приведет к значительно более масштабным переменам в разведывательном сообществе США, чем перечисленные исторические события.

Как правило, спецслужбы США пытаются предсказывать и оценивать возможности иностранных, а иногда и внутренних противников, которые могут негативно повлиять на национальную безопасность, интересы, экономику и другие аспекты благополучия Америки и ее граждан. Разразившаяся пандемия COVID-19 полностью соответствует всем критериям реального и весьма опасного противника. Американские разведслужбы, стоящие на охране безопасности США, обещавшие своему народу предотвратить любые угрозы, исходящие как от вероятных геополитических противников, так и от террористов, оказались бессильны перед коронавирусом. Им пришлось впервые столкнуться с действительно невидимым врагом, который шокировал Америку США своей силой.

В результате пандемии лидерам РС, которое впервые в своей истории должно противостоять врагу, не являющемуся человеком, придется пойти на радикальное изменение парадигмы своих действий: стратегии, концепций и шаблонов мышления, теоретических основ функционирования, методов и форм анализа данных, постулатов и стандартов, в соответствии с которыми осуществляется их развитие спецслужб и многого другого.

На этом фоне можно ожидать расширения структуры Национального центра медицинской разведки (National Center for Medical Intelligence), входящего в РУМО и осуществляющего разведывательную деятельность по широкому кругу вопросов здравоохранения, которые могут повлиять на национальные интересы безопасность США. Должна измениться и приоритетность таких специалистов РС, как врачи и ученые с опытом работы в области эпидемиологии и распространения заболеваний.

В настоящее время многие врачи, функционирующие в РС, занимаются оценкой состояния здоровья мировых лидеров путем анализа фотографий и видеозаписей их выступлений. Очень велика вероятность, что в новых условиях им придется уделять особенно пристальное внимание одной из самых сложных задач – тайному сбору биологических проб для составления прогнозов грядущих вспышек инфекций.

В заключение следует отметить, что 16 июня председатель Постоянного специального комитета по разведке (House Permanent Select Committee on Intelligence) Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (Adam Schiff) представил проект закона, обязывающий ODNI в связи с пандемией COVID-19 разработать Национальную разведывательную оценку (National Intelligence Estimate, НРО), возникающих угроз и рекомендаций по противодействию им. По мнению членов комитета, она поможет правительству справиться с будущими эпидемиями и пандемиями и оценить их воздействие на национальную и международную безопасность. «Даже сейчас, когда мы продолжаем реагировать на эту пандемию, унесшую более 115 тыс. жизней американцев, наша страна должна быть готова к будущим болезням и вирусам, которые придут к нашим берегам. Вот почему Конгресс должен запросить оценку национальной разведки», – заявил председатель и подчеркнул, что, «зная больше о том, как мир готов бороться с будущими пандемиями и как нынешняя пандемия изменит нашу национальную безопасность и международное сообщество, мы можем быть лучше подготовлены к реагированию на подобные вспышки в будущем».

В соответствии с проектом закона аналитики РС должны предоставить законодателям:

- оценку возможных путей распространения пандемии в течение 18 месяцев после даты проведения оценки;

- оценку глобальной системы общественного здравоохранения, включая возможности для развития эффективной глобальной системы эпидемиологического надзора за заболеваниями и реагирования на них;

- оценку изменений и вызовов для возглавляемого США международного порядка.

Какие именно изменения произойдут в американских разведках в связи с пандемией, пока неясно. Но очевидно одно – перемены неизбежны.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»