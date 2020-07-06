Источник: контракты с Индией на МиГ-29 и Су-30МКИ могут подписать в ближайшее время

По данным военно-дипломатического источника, у индийской стороны на сделку уже зарезервированы соответствующие средства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Контракты на поставку в Индию истребителей МиГ-29 и производство по лицензии внутри страны Су-30МКИ планируется подписать в ближайшее время, с индийской стороны на сделку уже зарезервированы соответствующие средства. Об этом в четверг ТАСС сообщил военно-дипломатический источник.

"Индийская сторона уже необходимую сумму на контракт выделила. Уже в ближайшее время может поступить официальная заявка на покупку самолетов, после чего будет заключен контракт", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнил источник, в случае с Су-30МКИ Минобороны Индии будет заключать соглашение с индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), которая производит данные самолеты по лицензии внутри страны. HAL в свою очередь будет договариваться с российской стороной о продлении лицензии и поставке комплектующих.

Ранее информационное агентство PTI со ссылкой на источники сообщило, что Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29 для укрепления боеспособности ВВС страны. Военно-воздушные силы Индии также приобретут дополнительно 12 самолетов Су-30МКИ, которые выпускаются индийской корпорацией HAL по российской лицензии.

Кроме того, индийское военное ведомство одобрило отдельное предложение по модернизации уже стоящих на вооружении страны 59 истребителей МиГ-29, указывает агентство. Эти решения были приняты на заседании Совета по оборонным закупкам, которое прошло под председательством министра обороны Раджнатха Сингха.