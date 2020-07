The Washington Post (США): Трамп готов сделать для Путина всё, что угодно

И неудивительно, что он игнорирует сообщения о российском вознаграждении за убийство американских солдат. Российский вариант враждебности совпадает с моделью уступчивости Трампа, уверен бывший посол США в РФ. Видно, что он плохо знаком с историей отношений между СССР и США, но — некогда ему, слишком увлекся пропагандой.

Судя по всему, российский президент Владимир Путин заплатил повстанцам из движения "Талибан" (запрещенная в России организация, прим. редакции ИноСМИ) за убийство американских солдат. Результатом этой сделки оказалась гибель по крайней мере одного американца, или, возможно, даже нескольких американцев, поэтому можно считать, что эта сделка, по имеющимися данным, принесла желаемый результат. Хотя сам этот случай вызывает тревогу, предпринимаемые Путиным усилия не вызывают удивления, - в его действиях явно просматривается модель, основанная на игнорировании международных норм, правил и права, тем самым он бросает вызов любым действиям со стороны Соединенных Штатов. Путин считает Соединенные Штаты главным врагом. Он боится наших демократических ценностей; он считает, что мы активно продвигаем эти ценности для подрыва власти автократов, включая его собственной. Кроме того, он испытывает отвращение к либеральному международному порядку, который, с его точки зрения, служит интересам американской гегемонии и ослабляет Россию. Его последние действия направлены на то, чтобы Соединенные Штаты завязли в Афганистане.

Еще большую обеспокоенность вызывает ответ на эти действия президента Трампа. Это тоже соответствуют модели вассальной преданности Путину, поскольку президент Трамп постоянно расхваливает Путина, отрицает вмешательство России в выборы 2016 года, он никогда не подвергает критике российскую аннексию Крыма и не произносит ни слова по поводу нарушения прав человека и укрепления единовластия в России. Связи Трампа с Путиным, несмотря на явный ущерб от этого для национальной безопасности Соединенных Штатов, стали еще более тесными. Однако последний пример равнодушного отношения - речь идет о молчании в связи с убийством американских солдат - свидетельствует о новой точке падения.

Мы знаем, чего можно ожидать от Путина, - перечисление его предыдущих воинственных действий будет долгим, тогда как его новые шаги становятся все более дерзкими. В 2008 году он вторгся на территорию Республики Грузии, а затем признал территории Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, что является очевидной и грубой атакой на международное право. В 2014 году он своей аннексией Крыма нарушил суверенитет Украины и тем самым нарушил одно из самых священных правил того международного порядка, который действует с момента окончания Второй мировой войны. После этой аннексии Путин вооружил (а временами оказывал поддержку своими собственными солдатами) сепаратистские движения на востоке Украины, в результате чего более 13 тысяч человек погибли и примерно 2 миллиона человек оказались перемещенными лицами. Кроме того, эти повстанцы использовали российские ракеты, с помощью которых сбили в небе над Украиной самолет рейса MH17 Малазийских авиалиний, в результате все находившиеся на его борту 298 человек погибли. В 2015 году Путин разместил свои военно-воздушные силы в Сирии для поддержи жестокого диктатора; российские пилоты, совершили военные преступления, когда они, согласно данным ООН, наносили беспорядочные бомбовые удары по сирийским мирным жителям.

В 2016 году Путин нарушил суверенитет Америки и попытался разными способами повлиять на результаты президентских выборов. В том же году агенты российской разведки, судя по всему, попытались организовать государственный переворот в Черногории как раз в тот момент, когда эта страна готовилась стать членом НАТО. В 2018 году Путин попытался убить в Британии изменника и офицера разведки Сергея Скрипаля, использовав для этого отравляющее вещество, следы которого явно ведут в Россию. Затем в 2019 году его агенты, вероятно, убили Зелимхана Хангошвили, чеченца и гражданина Грузии, а произошло это в Берлине, где тот попытался получить убежище после предыдущих покушений на его жизнь. А в настоящее время, в 2020 году, американские офицеры разведки сообщили, что Путин предложил боевикам движения Талибан денежное вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане.

К великому сожалению, слабый ответ Трампа на подобного рода жестокие действия соответствует той же последовательно применяемой схеме. Его администрация попыталась подготовить соответствующий политический ответ для сдерживания и наказания путинского режима, однако все эти меры ослабляет сам Трамп. Администрация Соединенных Штатов поступает правильно, предоставляя детальную военную помощь Украине. Однако Трамп подрывает эффективность этой политики и просит своего друга и адвоката Руди Джулиани (Rudi Giuliani) попытаться поставить получение этой военной помощи в зависимость от несуществующей "грязи", которую руководство Украины может накопать на бывшего вице-президента Джо Байдена. Американская администрация поступила правильно, предоставив новые ресурсы и солдат в распоряжение НАТО. Однако Трамп ослабляет единство НАТО и ее боеготовность своими нападками на лидеров союзников, особенно на федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, и, кроме того, он постоянно ведет себя в отношении стран НАТО как рэкетир. Как стало известно, Трамп не провел никаких межведомственных консультаций, и сам принял решение относительно сокращения количества американских солдат в Германии. Он также предложил значительно сократить американское военное присутствие в Сирии (это еще один подарок Путину), даже не сообщив об этом своему министру обороны Джиму Мэттису (Путин получил дополнительную пользу от отставки Мэттиса в 2018 году, которая была связана с этим вопросом).

В ответ на все эти подарки Путину сам Трамп не получил ничего. Чрезмерная лояльность, демонстрируемая американским президентом в отношении российского автократа, не принесла никаких положительных результатов для национальных интересов Соединенных Штатов, - нет никакого нового договора по контролю над вооружениями, нет никакой помощи в делах с Ираном, отношения с котором ухудшаются, нет помощи в борьбе с Талибаном; русские не выводят свои войска с Украины, не освобождают из московской тюрьмы несправедливо осужденного американца Пола Уилана (Paul Whelan) и, кроме того, нет никаких сказочных торговых сделок.

В то же время Трамп постоянно пытается по-дружески помочь Путину, он сделал это даже тогда, когда подобные действия были признаны политически неразумными и когда почти все члены его администрации были настроены против такого подхода. Наиболее шокирующий эпизод произошел летом 2018 года, когда Трамп после саммита в Хельсинки, стоя рядом с Путиным во время пресс-конференции, заявил на весь мир, что он согласен с российским президентом и не согласен со своим собственным разведывательным сообществом, с также с выводами расследования Мюллера. По его словам, он не верит в то, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. Даже по некоторым незначительным вопросам, которые не имеют особого значения для национальных интересов Америки, Трамп встает на сторону российской пропаганды, - он, в частности, защищает советское вторжение в Афганистан в 1979 году и считает, что Черногория может стать поводом для третьей мировой войны.

Столь же тревожным является то, что как раз некомпетентность служит в качестве алиби относительно отсутствия его ответа на явно заказанное Россией убийство американских солдат в Афганистане. Сотрудники Службы проверки информации газеты "Вашингтон пост" собрали более 19 тысяч ложных заявлений Трампа, сделанных им по июнь включительно. Но давайте в рамках дискуссии представим себе, что Трамп не был проинформирован в устной форме по поводу этих данных разведки. Само по себе это суровое обвинение в адрес президента и его команды, занимающейся вопросами национальной безопасности. Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен (Robert O'Brien) получает президентскую ежедневную информационную сводку (Presidential Daily Brief), как и другие высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности. Почему никто из них не сообщил Трампу об этих данных разведки (Белый дом узнал об этом еще в прошлом году), особенно перед тем, как он несколько раз звонил Путину и приглашал его вернуться в группу G7 или сообщал ему о сокращении военного присутствия Америки в Германии? В течение пяти лет моей работы в администрации Обамы президент сначала знакомился с соответствующей разведывательной информацией, и только после этого звонил кому-то из глав государств или принимал важные решения в области внешней политики. Судя по всему, такой процедуры в администрации Трампа не существует.

Предстоит еще многое узнать об этом последнем примере российской воинственности. Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллиот (John Ullyot) сообщил, что "достоверность прозвучавших обвинений продолжает оцениваться", а пресс-секретарь Белого дома утверждает, что разведывательное сообщество не имеет единой позиции по этому вопросу. Однако официальные лица также сообщили журналистам, что этот вопрос, вероятно, был упомянут в президентской ежедневной информационной сводке еще несколько месяцев назад, 27 февраля. За мои три года работы в Совете национальной безопасности администрации Обамы только наиболее серьезные данные попадали в эти самые ценные продукты работы разведки. Остается надеяться на то, что Конгресс использует свои контрольные возможности для того, чтобы добраться до сути этого вопроса.

Но даже в том случае, если Трамп только недавно узнал об этом вознаграждении, он еще ничего не сказал о том, что он собирается делать в этой связи. Вместо этого она назвал данные разведки "очередной мистификацией" и вновь встал на защиту Путина вместо того, чтобы встать на сторону представителей разведывательных ведомств и наших солдат. Неудивительно, что Путин исходил из того, что может отдать приказ об убийстве американских солдат, не опасаясь серьезных последствий.

Трамп не собирается менять свои действия в отношении России; он слишком заинтересован в своем персонифицированном подходе к дипломатии и в своем хаотичном процессе принятия решений. Но представьте себе, что дополнительные четыре года могут означать для наших солдат за границей, для наших союзников или для нашей национальной безопасности в целом. Совсем не трудно представить себе Трампа, направляющегося в Москву для того, чтобы вместе со своим другом Путиным поприсутствовать на ежегодном военном параде 9 мая и на торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны; не трудно также представить, как он снимает санкции с России и бросает на произвол судьбы Украину; или пытается вывести Соединенные Штаты из НАТО. Слабый ответ Трампа на полученные данные о вознаграждении являются предупреждением того, что могут произойти вещи и похуже.

Майкл Макфол - директор Института международных исследований имени Фримена Спогли (Freeman Spogli Institute for International Studies), научный сотрудник программы Гуверовского центра при Стэнфордском университете (Hoover fellow at Stanford University), а также внештатный обозреватель газеты "Вашингтон пост". Кроме того, он автор книги "От холодной войны к горячему миру: американский посол в путинской России" (From Cold War to Hot Peace: An American Ambassador in Putin's Russia).

