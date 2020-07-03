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Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях

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Ми-14 ВВС Украины
Ми-14 ВВС Украины.
Источник изображения: Міністерство оборони України в Facebook

Бригада морской авиации Военно-морских сил (ВМС) Украина провела под Николаевом масштабные учения, которые сравнили с парадом раритетов. Об этом в четверг, 2 июля, пишет «РГ: Русское оружие».

По данным издания, учения продолжались пять дней. В их рамках пилоты отработали полеты в зоне и по кругу, переброску десанта, а также оказание помощи терпящим бедствие на море. Кроме того, им предстояло отыскать субмарину условного противника и нанести по ней торпедно-бомбовый удар.

В учениях приняли участие самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8, а также раритетные Ми-14. Как отмечает «РГ: Русское оружие», работоспособных вертолетов-амфибий Ми-14 в мире осталось всего несколько единиц. При этом на учениях Минобороны Украины их было решено вооружить такой же раритетной телеуправляемой торпедой «Стриж» советского производства.

«Стрижи» поступили на вооружение советской армии в 1970 году и выпускались малыми партиями до 1978-го на заводе «Дагдизель» в дагестанском Каспийске. При этом широкого распространения они не получили из-за слабых показателей по точности — всего было выпущено 73 экземпляра. «Удивительно, что хотя бы один экземпляр дожил до наших дней — учитывая, что "Стриж" содержит восемь килограммов серебра», — пишет издание.

В июне сообщалось, что новейшие самоходные минометы «Барс-8ММК», созданные украинским концерном «Укроборонпром», оказались небоеспособными. Министерство обороны страны отказалось принимать поставленное вооружение, и батарею минометов отправили на базу хранения в поселке Оржев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-26
Ми-14
Ми-8
Компании
Дагдизель
Укроборонпром
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
04.07.2020 00:50
давно ли на этом сайте кричали о "возрождении" производства Ми-14.
только как у нас водится попи...ли и забыли...
а на Украине взяли да подремонтировали несколько Ми-14, а что касается "раритетов" то в нашей армии их более чем предостаточно, не менее 50-70% имеющихся  вооружений  это наследство СССР:
БМП-1, БТР-70, Т-72, Д-30, Шилка, Оса, Стрела, Ми-8, Ми-24, Су-24, Су-25.....
продолжать список можно на несколько страниц  от стрелкового оружия до МБР, поэтому перед тем как смеяться над соседом  на себя бы повнимательней посмотрели!
Все уши прожужжали про 70% новой техники к 20г, а до них ещё как  " до Китая раком"....
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