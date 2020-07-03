Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях

Бригада морской авиации Военно-морских сил (ВМС) Украина провела под Николаевом масштабные учения, которые сравнили с парадом раритетов. Об этом в четверг, 2 июля, пишет «РГ: Русское оружие».

По данным издания, учения продолжались пять дней. В их рамках пилоты отработали полеты в зоне и по кругу, переброску десанта, а также оказание помощи терпящим бедствие на море. Кроме того, им предстояло отыскать субмарину условного противника и нанести по ней торпедно-бомбовый удар.

В учениях приняли участие самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8, а также раритетные Ми-14. Как отмечает «РГ: Русское оружие», работоспособных вертолетов-амфибий Ми-14 в мире осталось всего несколько единиц. При этом на учениях Минобороны Украины их было решено вооружить такой же раритетной телеуправляемой торпедой «Стриж» советского производства.

«Стрижи» поступили на вооружение советской армии в 1970 году и выпускались малыми партиями до 1978-го на заводе «Дагдизель» в дагестанском Каспийске. При этом широкого распространения они не получили из-за слабых показателей по точности — всего было выпущено 73 экземпляра. «Удивительно, что хотя бы один экземпляр дожил до наших дней — учитывая, что "Стриж" содержит восемь килограммов серебра», — пишет издание.

В июне сообщалось, что новейшие самоходные минометы «Барс-8ММК», созданные украинским концерном «Укроборонпром», оказались небоеспособными. Министерство обороны страны отказалось принимать поставленное вооружение, и батарею минометов отправили на базу хранения в поселке Оржев.