Как делают российские планшеты в Шуе

Все эти планшеты изготовлены в городе Шуя Ивановской области, причём это не "отвёрточная сборка".

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

В советское время в городе Шуя был радиозавод, прославившийся выпуском телевизоров "Темп". Сейчас на его месте работает завод компьютерной техники "Аквариус".

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Завод выпускает компьютеры, серверы, ноутбуки и планшеты (https://ammo1.livejournal.com/1158560.html).

В следующем году пройдёт всероссийская перепись населения, это будет первая "цифровая" перепись (переписчики будут вносить данные на планшеты) и, возможно, последняя перепись в виде опроса населения (перепись проводится раз в десять лет и в следующий раз скорее всего перепись уже не понадобится - все данные и так будут в государственных информационных системах).

Для переписи будет изготовлено 360 тысяч планшетов с российской операционной системой Аврора и специальным программным обеспечением.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Так выглядит интерфейс "Авроры" на планшете.

Продукция завода компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Приложение для переписи.

Продукция завода компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Интерфейс переписчика.

Все данные будут сохраняться на планшете, а по окончанию рабочего дня сбрасываться на сервер.

Желающие смогут пройти перепись на Госуслугах, но к ним всё равно придёт переписчик и просто отсканирует QR-код (это нужно для того, чтобы удостоверится, что человек, прошедший перепись на Госуслугах, действительно живёт по указанному адресу).

Планшеты оснащены аккумуляторами 10000 mAh, кроме того они будут комплектоваться пауэрбанками, чтобы переписчику гарантированно хватало энергии на весь рабочий день.

Приложение переписи содержит в себе не только анкету, но и задание для переписчика с картой местности и навигацией.

Комплект переписчика (планшет, пауэрбанк, программное обеспечение) стоит 23000 рублей.

После окончания переписи планшеты будут использоваться для других целей в рамках программы "Цифровая экономика".

У меня была возможность увидеть весь цикл производства планшетов на шуйском заводе.

В планшетах используются шестислойные печатные платы. В цехе SMT-монтажа на них устанавливаются детали и выполняется пайка.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Сами платы завод пока заказывает, но планируется освоить их производство (сейчас идёт строительство нового корпуса).

Автомат установки компонентов с огромной скоростью размещает на плате различные детали: процессоры, микросхемы, разъёмы, резисторы, конденсаторы.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Все эти компоненты приходят на завод вот в таких катушках.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Линия многозонной пайки.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Температура от 180 до 255 градусов.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

В отличие от остальных компонентов, чипы памяти приходят не в лентах, а в кассетах.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Они устанавливаются на плату специальным автоматом.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Автоматическое оборудование работает точно, но ошибки иногда случаются, поэтому в цехе есть специальный человек, вручную устраняющий дефекты пайки под микроскопом.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Дальше в платы планшетов "заливается" прошивка. Это делается через USB-разъём и занимает около пяти минут (начальный загрузчик уже записан во внутреннюю память процессора).

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

К антенным разъёмам платы подключается специальный прибор, эмулирующий сигналы спутников GPS/ГЛОНАСС и плата калибруется для правильного определения координат.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

В платы прошиваются MAC-адреса и IMEI.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Проверяется работоспособность платы.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Планшеты собирают вручную, но с использованием конвейера.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Устанавливается экран, припаиваются динамики и микрофоны.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Устанавливается аккумулятор.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Завинчиваются многочисленные миниатюрные саморезы.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Планшет запускается и проверяется.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Вернусь к первой фотографии. На ней планшеты проходят обязательное четырёхчасовое испытание после сборки.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Официально производство планшетов для переписи началось 30 июня, а это самый первый экземпляр, подписанный руководителями Росстата, Ростелекома и Аквариуса.

Завод компьютерной техники "Аквариус". Источник: ammo1.livejournal.com

Спасибо пресс-службе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за возможность увидеть производство планшетов своими глазами.

Алексей Надёжин