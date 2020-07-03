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Военное обозрение

В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России

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Источник изображения: Twitter / Владимир Мединский

Мозаика в Главном храме Вооруженных сил России вызвала негативную реакцию в Грузии. Реакции на мозаику в новом храме ждут от Грузинской православной церкви.

Первым о своем недовольстве мозаикой заявил бывший пресс-секретарь Грузинской православной церкви Басил Кобахидзе. Его разгневало упоминание в мозаике об участии российских военнослужащих в боевых действиях в Абхазии и Южной Осетии.

По мнению Кобахидзе, который, кстати, еще в 2004 году, 16 лет назад, был лишен духовного сана за свою критику патриарха Илии Второго, Грузинская православная церковь должна не просто раскритиковать храмовую мозаику, но и выслать официального представителя Русской православной церкви из Грузии, а также отозвать своего представителя при Московской патриархии.

Кроме того, Кобахидзе настаивает на автокефалии Грузинской православной церкви. Если ГПЦ не размежуется с РПЦ, то, по мнению Кобахидзе, она докажет тем самым, что по-прежнему является «филиалом КГБ».

Таким образом, мы видим, что опальный грузинский деятель руководствуется в своих словах сугубо политическими соображениями. Его ненависть к современному российскому государству оказывается более значимой, чем стремление к единству христианского мира, к объединению всех верующих православных людей и в России, и в Грузии. Вместо нападок на мозаику российского храма заниматься бы таким деятелям решением внутренних проблем своей страны, которая даже сейчас, несмотря на помощь США, является одной из беднейших стран на постсоветском пространстве.

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Абхазия
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США
Южная Осетия
Компании
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4 комментария
№1
03.07.2020 02:51
Если объективно, госбезопасность таки теряет очередной филиал, а православная епархия теряет силу.
ЧК работали лучше чем КГБ, а нынешние преемники работают еще хуже.
Это хреновый показатель хреновой тенденции.
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ЗЫ. Ну, для справки, со времён падения Константинополя православный трон находится в Москве, этого никто не отменял, так что любое мнение, кроме владыки РПЦ и русского Царя - ересь и вероотступничество, а любая иная писаниа - мракобесие и апокрифы.
+3
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№2
03.07.2020 11:49
Цитата, Викторович сообщ. №1
кроме владыки РПЦ и русского Царя - ересь и вероотступничество, а любая иная писаниа - мракобесие и апокрифы.
Аминь, блин.
0
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№3
03.07.2020 20:20
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Аминь, блин.
Не, не так. Аминь, египетская сила. Или даже, не побоимся этого слова, аминь, тудыеговкачель.
0
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№4
04.07.2020 06:24
Цитата, mr.kruzenshtern сообщ. №3
Не, не так. Аминь, египетская сила. Или даже, не побоимся этого слова, аминь, тудыеговкачель.
Молодой поп закончил службу, спрашивает старого, как прошло. А тот: "Всё хорошо, только в конце надо говорить "аминь", а не пи...дец!"
Старый анекдот, только кратко.
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