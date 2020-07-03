В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России

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Мозаика в Главном храме Вооруженных сил России вызвала негативную реакцию в Грузии. Реакции на мозаику в новом храме ждут от Грузинской православной церкви.

Первым о своем недовольстве мозаикой заявил бывший пресс-секретарь Грузинской православной церкви Басил Кобахидзе. Его разгневало упоминание в мозаике об участии российских военнослужащих в боевых действиях в Абхазии и Южной Осетии.

По мнению Кобахидзе, который, кстати, еще в 2004 году, 16 лет назад, был лишен духовного сана за свою критику патриарха Илии Второго, Грузинская православная церковь должна не просто раскритиковать храмовую мозаику, но и выслать официального представителя Русской православной церкви из Грузии, а также отозвать своего представителя при Московской патриархии.

Кроме того, Кобахидзе настаивает на автокефалии Грузинской православной церкви. Если ГПЦ не размежуется с РПЦ, то, по мнению Кобахидзе, она докажет тем самым, что по-прежнему является «филиалом КГБ».

Таким образом, мы видим, что опальный грузинский деятель руководствуется в своих словах сугубо политическими соображениями. Его ненависть к современному российскому государству оказывается более значимой, чем стремление к единству христианского мира, к объединению всех верующих православных людей и в России, и в Грузии. Вместо нападок на мозаику российского храма заниматься бы таким деятелям решением внутренних проблем своей страны, которая даже сейчас, несмотря на помощь США, является одной из беднейших стран на постсоветском пространстве.