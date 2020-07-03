Россия создала прототип авиационной беспилотной транспортной системы

Стенд для испытания двигателей беспилотников Источник изображения: https://www.nrczh.ru/

Научно-исследовательский центр «Институт имени Н. И. Жуковского» провел испытательные полеты прототипа нового транспортного беспилотного летательного аппарата (ТБЛА). На его базе создадут целое семейство подобных устройств, которые будут иметь разную грузоподъемность. Из них могут впоследствии создать единую транспортную сеть.

Об этом сообщает пресс-служба НИЦ.

Использование беспилотников для воздушных транспортных перевозок позволит увеличить их скорость и снизить себестоимость. Для России применение этих аппаратов особенно выгодно, так как может стать эффективным решением для доставки грузов в труднодоступные районы.

В испытаниях приняли участие представители АО «Руспром», предоставившей летательный аппарат, и проектного комплекса «Роботизированные авиационные системы» «Института имени Жуковского». Полет проходил на полигоне, принадлежащем Центру.

В ходе испытаний проверялась способность прототипа выполнять основные операции. В его задачи входили погрузка в автоматическом режиме, взлет, изменение высоты движения, доставка груза к месту разгрузки, изменение пункта назначения, точная посадка разгрузка и возвращение на базу.

Испытательные полеты являются частью работ по созданию беспилотной авиатранспортной системы (БАТС). Помимо беспилотных аппаратов, она будет включать пункты перегрузки, а также средства управления транспортными потоками и обеспечения безопасности перевозок.