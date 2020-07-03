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Интерфакс-АВН

Игорь Озар утвержден на посту главы РКК "Энергия"

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Игорь Озар
Игорь Озар.
Источник изображения: ография ruspekh.ru

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" поддержали назначение гендиректором Игоря Озара, который ранее руководил компанией "Сухой", говорится в сообщении корпорации.

"Избрать Озара Игоря Яковлевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва", - говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что 15 мая Озар назначен исполняющим обязанности гендиректора РКК "Энергия" вместо Николая Севастьянова, который стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Сухой ПАО
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
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