Игорь Озар утвержден на посту главы РКК "Энергия"

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" поддержали назначение гендиректором Игоря Озара, который ранее руководил компанией "Сухой", говорится в сообщении корпорации.

"Избрать Озара Игоря Яковлевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва", - говорится в сообщении, размещенном в системе раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что 15 мая Озар назначен исполняющим обязанности гендиректора РКК "Энергия" вместо Николая Севастьянова, который стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.