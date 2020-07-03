В США заметили увеличение числа российских подлодок в Атлантике

В США заметили увеличение числа принадлежащих России подводных лодок в Атлантике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в конце 2019 года Россия провела одни из самых масштабных учений с момента окончания холодной войны — в них приняли участие сразу 10 субмарин. Отмечается, что подлодки вышли со своих баз на российском арктическом побережье и направились на запад, в район Северной Атлантики.

Как пояснил командующий Объединенным морским командованием НАТО, вице-адмирал Кит Блаунт, в последнее время Россия начала одновременно развертывать в Атлантике все большее число подлодок, причем они задерживаются в регионе на более продолжительный период, чем раньше. В основном они заняты патрулированием восточного побережья США, что представляет угрозу для критической американской инфраструктуры и военных кораблей НАТО.

«Теперь мы видим это регулярно: больше подводных лодок, дальше, в течение более длительных периодов времени», — отметил Блаунт.

В октябре прошлого года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми АПЛ ВМФ России. Отмечалось, что целью мероприятий была попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики. При этом телерадиокомпания заявила, что имеющиеся у разведки данные указывают на то, что данное мероприятие не является учением, а представляет собой военную операцию, в рамках которой проводится демонстрация силы и проверка способности западного альянса обнаруживать и реагировать на подобные действия.