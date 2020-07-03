NYT назвала "посредника" в оказании "помощи" России "Талибану"

МОСКВА, 2 июля/ Радио Sputnik. Газета New York Times назвала "посредника" в "сговоре" России и "Талибана" в Афганистане. По словам авторов статьи, это контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

По словам журналистов, именно он участвовал в строительном проекте коалиции во главе с США, а после уехал работать в Россию.

Издание со ссылкой на доклады разведки, которые подтвердили официальные лица Афганистана, отмечает, что Азизи годами передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с радикальной группировкой "Талибан".

Афганская разведка провела обыски в офисах бизнесменов в Кабуле и Кундузе, чтобы раскрыть схему передачи денег, пишет издание.

"Целью операции был Рахмат (Азизи – ред.), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался", – приводит издание слова заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири.

До этого NYT со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств в статье представлено не было. В МИД РФ назвали публикацию фейком. Официально опроверг утверждения американского издания представитель движения "Талибан" Забиулл Муджахид.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из исламской республики за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США призвали ввести санкции против РФ за "сговор с талибами".