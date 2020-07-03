Войти
РИА Новости

NYT назвала "посредника" в оказании "помощи" России "Талибану"

1006
0
0
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

МОСКВА, 2 июля/ Радио Sputnik. Газета New York Times назвала "посредника" в "сговоре" России и "Талибана" в Афганистане. По словам авторов статьи, это контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

По словам журналистов, именно он участвовал в строительном проекте коалиции во главе с США, а после уехал работать в Россию.

Издание со ссылкой на доклады разведки, которые подтвердили официальные лица Афганистана, отмечает, что Азизи годами передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с радикальной группировкой "Талибан".

Афганская разведка провела обыски в офисах бизнесменов в Кабуле и Кундузе, чтобы раскрыть схему передачи денег, пишет издание.

"Целью операции был Рахмат (Азизи – ред.), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался", – приводит издание слова заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири.

До этого NYT со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств в статье представлено не было. В МИД РФ назвали публикацию фейком. Официально опроверг утверждения американского издания представитель движения "Талибан" Забиулл Муджахид.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из исламской республики за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США призвали ввести санкции против РФ за "сговор с талибами".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Россия
США
Похожие новости
28.06.2017
Террористы при дворе
01.12.2016
Американский изоляционизм дает Путину шанс (Maariv, Израиль)
04.06.2014
Большой восточный разворот России
27.05.2014
Авиакосмический салон ILA-2014 сюрпризов не принес
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
31.07.2013
Экспорт украинского оружия: итоги 2012 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 07:07
  • 29
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 04.07 06:37
  • 4
Апокалипсис – выбираем подходящий
  • 04.07 06:24
  • 4
В Грузии объяснили недовольство мозаикой главного храма Вооруженных сил России
  • 04.07 06:11
  • 6
Как делают российские планшеты в Шуе
  • 04.07 05:29
  • 6
Скандалы советского военпрома: как конструкторские бюро устраивали разборки
  • 04.07 04:59
  • 6
Новое соперничество сверхдержав между Пекином и Вашингтоном: Китай наращивает ядерный арсенал (The New York Times, США)
  • 04.07 00:57
  • 4
Минобороны ЧР: «Мы займемся информацией о российских деньгах для Талибана* за убийство солдат НАТО» (Seznam zprávy, Чехия)
  • 04.07 00:56
  • 2
Экипажи по-флотски: для российских вертолётоносцев подбирают команды
  • 04.07 00:50
  • 1
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 04.07 00:46
  • 2
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
  • 04.07 00:43
  • 3
Созданные по stealth-технологии объекты обнаружат по их радиолокационной тени
  • 03.07 20:58
  • 1
«Был посредник»: в США публикуют данные о «связи» талибов* с РФ
  • 03.07 20:25
  • 14
Страна (Украина): хотят ли русские воды. Почему украинские чиновники и генералы США заявляют о грядущем вторжении России
  • 03.07 17:05
  • 1
Сфера сертификации новых технологий в РФ проблематична и чересчур забюрократизирована, считает Медведев
  • 03.07 16:01
  • 6
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов