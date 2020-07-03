И в Арктике, и в пустыне. В России разработают новый ручной пулемет

В России будет создан новый ручной пулемет на базе РПК-16. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин, обновление оружия, в том числе и стрелкового, идет довольно активно.

В России в этом году начнут разрабатывать новый ручной пулемет на базе РПК-16, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

РПК-16 создали несколько лет назад, он прошел полный цикл предварительных испытаний, поступил в войска и применялся во всех климатических зонах.

"По итогам этой эксплуатации был выделен целый ряд замечаний и предложений, которые, по мнению военных, должны быть реализованы. Эта информация была обобщена, и с этого года начнется разработка уже нового пулемета", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас РПК-16 не позволяет реализовать некоторые решения, которые важны для военных. Поэтому разрабатывается, по сути, другой пулемет, подчеркнул источник.

РПК-16 – российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников". Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: первый – штатный магазин автомата Калашникова, второй – специально разработанный магазин барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол длиной 410 миллиметров, калибр – 5,45×39 миллиметров, вес оружия – 4,5 килограмма, скорострельность – 700 выстрелов в минуту.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил активный процесс модернизации различного российского стрелкового оружия.

"Последние образцы отличаются улучшением эргономики, повышением точности стрельбы и возможностью применения в различных климатических зонах, чтобы это оружие можно было применять как в Арктике, так и в пустынных регионах. Развитие вооружения не стоит на месте. Мы видим, как постепенно ведется обновление стрелкового оружия. Скорее всего, новый пулемет будет поставлен на вооружение к середине двадцатых годов, вместе с новыми комплектами экипировки личного состава и другими образцами вооружения", – сказал Борис Рожин.