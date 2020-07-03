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РИА Новости

Генерал ФСБ прокомментировал приговор Владимиру Неелову за госизмену

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Генерал ФСБ РФ Александр Михайлов
Генерал ФСБ РФ Александр Михайлов.
Источник изображения: © РИА Новости / Борис Приходько

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Любые подробности о деятельности российских спецслужб не могут обсуждаться с представителями других стран, такое общение должно расцениваться как госизмена, заявил РИА Новости генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов, комментируя приговор военному эксперту Владимиру Неелову.

В четверг Санкт-Петербургский городской суд приговорил Неелова к семи годам колонии строгого режима за госизмену. Как установил суд, обвиняемый за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными.

"Все, что имеет отношение к специальным службам, с противником обсуждаться не должно ни в каких формах, тем более за деньги", - сказал Михайлов.

Генерал отметил, что на фоне частых приговоров за госизмену, которые выносят российские суды, не стоит говорить о шпиономании. Большинство из подобных дел расследуются долго, подчеркнул Михайлов.

"Я не вижу здесь особенных проблем, просто в условиях обострения международной обстановки в России ужесточается контрразведывательный режим, а это реакция на угрозы, которые идут извне", - добавил он.
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