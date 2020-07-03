Генерал ФСБ прокомментировал приговор Владимиру Неелову за госизмену

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Любые подробности о деятельности российских спецслужб не могут обсуждаться с представителями других стран, такое общение должно расцениваться как госизмена, заявил РИА Новости генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов, комментируя приговор военному эксперту Владимиру Неелову.
В четверг Санкт-Петербургский городской суд приговорил Неелова к семи годам колонии строгого режима за госизмену. Как установил суд, обвиняемый за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Неелов вину признал частично, заявив, что не считал эти данные секретными.
Генерал отметил, что на фоне частых приговоров за госизмену, которые выносят российские суды, не стоит говорить о шпиономании. Большинство из подобных дел расследуются долго, подчеркнул Михайлов.