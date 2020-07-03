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РИА Новости

Россия никогда не предоставляла вооружения талибам, заявил МИД

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Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия никогда не поставляла вооружения радикальному движению "Талибан", только законному правительству Афганистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Россия в Афганистане противостоит Штатам, и повторил обвинения в продаже стрелкового оружия талибам.

"Россия поставляла вооружение только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно", - сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Помпео на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не ставил вопрос о якобы прекращении поставок оружия талибам.

"Что я хочу сказать относительно контактов американских партнеров, в частности, американского госсекретаря с российским визави: господин Помпео в ходе своих встреч с господином Лавровым ни разу этот вопрос не ставил". - отметила Захарова.

Она напомнила о том, что в Афганистане активно циркулировала информация о поддержке спецслужбами США боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с использованием вертолетов без опознавательных знаков и выведении их из-под ударов талибов.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.

*Запрещенная в России террористическая организация

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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