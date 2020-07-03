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РИА Новости

Индия одобрила закупку более 20 истребителей МиГ-29 у России

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Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море.
Источник изображения: © Пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 2 июля/ Радио Sputnik. Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29, также согласованы работы по модернизации имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении военного ведомства Индии.

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ. В то время как закупка и модернизация МиГ-29 из России, по оценкам, обойдется в 74,1 миллиарда рупий (984 миллиона долларов), Су-30 МКИ будет закуплен у Hindustan Aeronautics Limited по ориентировочной стоимости в 107,3 миллиарда рупий (1,42 миллиарда долларов)", – говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Совет по оборонным закупкам одобрил модернизацию вооружения армии Индии на сумму в целом в 389 миллиардов рупий (5,1 миллиарда долларов).

"Большое количество этих проектов стало возможным благодаря передаче технологии Организацией оборонных исследований и разработок местной промышленности. К ним относятся боеприпасы (для реактивной системы залпового огня) "Пинака", модернизация вооружения БМП и радиоприемники с программным обеспечением для индийской армии, системы крылатых ракет дальнего действия и ракеты "Астра" для ВМС и ВВС Индии", – говорилось в заявлении минобороны.

Также индийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Индия также планирует закупить у России 33 новых истребителя, речь шла о 21 Миг-29 и 12 Су-30МКИ. Подчеркивалось, что покупка самолетов не связана с инцидентом на линии фактического контроля с Китаем в Ладакхе, где при столкновении военных двух стран погибли 20 индийских солдат.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Индия может закупить российские танки "Армата".

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