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Известия.ru

Начальник Генштаба обсудил с главой Военкома НАТО контроль над вооружениями

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Они обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями, сообщили в Минобороны России в четверг, 2 июля.

Также стороны поговорили о борьбе с распространением коронавируса и мерах по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности, передает ТАСС.

В феврале Герасимов провел переговоры в Баку с главкомом Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тодом Уолтерсом. Они обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.

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