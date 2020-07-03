Начальник Генштаба обсудил с главой Военкома НАТО контроль над вооружениями

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Они обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями, сообщили в Минобороны России в четверг, 2 июля.

Также стороны поговорили о борьбе с распространением коронавируса и мерах по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности, передает ТАСС.

В феврале Герасимов провел переговоры в Баку с главкомом Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тодом Уолтерсом. Они обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.